CLEAR dépose S-1 pour l’introduction en bourse alors que les voyages post-pandémiques augmentent

CLEAR, la société la plus connue pour aider les voyageurs à franchir les lignes de sécurité des aéroports, a déposé sa Prospectus d’introduction en bourse lundi, et a indiqué que les affaires reprennent à mesure que les vaccinations augmentent.

Le chiffre d’affaires de la société basée à New York a augmenté de 20% l’année dernière pour atteindre 230,8 millions de dollars. La perte nette s’est réduite à 9,3 millions de dollars contre 54,2 millions de dollars. La société prévoit d’être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « YOU ».

Lancé en 2010, le service de sécurité biométrique de CLEAR est populaire parmi les voyageurs fréquents, qui achètent abonnements pour 179 $ par année. En plus d’avoir la possibilité d’accélérer sur les lignes d’aéroport, les abonnés peuvent également utiliser le service dans les stades sportifs et les lieux de divertissement.

Au premier trimestre 2021, les revenus ont chuté de 17% par rapport à la même période un an plus tôt, qui comprenait deux mois d’activité normale avant la pandémie. Les volumes parmi les passagers des compagnies aériennes nationales américaines ont plongé de 60% en 2020 et le total des réservations a chuté de 11%, a indiqué la compagnie.

« Nous nous attendons à ce que Covid-19 continue d’avoir un impact négatif sur nos inscriptions et nos activités dans les aéroports en 2021 et peut-être au-delà », a déclaré CLEAR dans son prospectus.

Pourtant, alors que de plus en plus de personnes se font vacciner et que les concerts, les événements sportifs et les conférences reviennent, les activités de CLEAR sont sur le point de rebondir. Et pour certaines activités, les clients devront transmettre numériquement leur statut de vaccination ou de test Covid pour être admis.

En mai, après la chute des voyages à l’aéroport, CLEAR a lancé Health Pass, une nouvelle fonctionnalité majeure de l’application iOS et Android de l’entreprise qui stocke en toute sécurité les informations Covid, telles que les résultats des tests ou les dossiers de vaccination. Vérifier que tous les participants ont été testés négatifs devrait réduire le risque de propagation du virus.

Depuis le lancement du Health Pass, il a gagné du terrain dans les stades pour les événements sportifs qui doivent vérifier rapidement l’état de nombreuses personnes. En février, 100 agents de santé vaccinés ont pu assister au Super Bowl à Tampa, en Floride, en vérifiant leur statut grâce au Health Pass. Un tiers des équipes de la NBA utilisent l’application pour appliquer leurs protocoles Covid aux fans, et les personnes assistant aux matchs de la Ligue nationale de hockey en Arizona utilisent également le Health Pass.

CLEAR est sur le point d’être la dernière entreprise new-yorkaise à pénétrer les marchés publics, rejoignant une liste croissante qui comprend des noms comme Etsy, MongoDB et Peloton. Alors que les offres les plus importantes proviennent généralement de la Silicon Valley et de San Francisco, 2021 s’avère être un année à succès pour New York, DigitalOcean, UiPath et Compass étant déjà tous devenus publics.

En février, CLEAR a annoncé un tour de table de 100 millions de dollars, avec des bailleurs de fonds comprenant des sociétés d’investissement liées au fondateur de Shake Shack Danny Meyer, la NFL et le Partnership Fund for New York City.

CLEAR classé n ° 19 sur cette année Perturbateur CNBC 50 liste. La société a engagé Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. et Wells Fargo pour diriger l’offre.

