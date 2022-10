Clean Water Act à 50 ans : gains environnementaux, défis non relevés

Steve Gove, résident de longue date de Cleveland, se souvient de l’époque où la rivière Cuyahoga symbolisait la honte – fétide, sans vie, connue pour avoir pris feu lorsque des étincelles provenant de wagons aériens ont enflammé la surface recouverte d’huile.

“C’était assez sale”, a déclaré l’homme de 73 ans, un canoéiste dans sa jeunesse qui a parfois bravé le tronçon sale à travers la ville sidérurgique.

L’indignation suscitée par un incendie à Cuyahoga en 1969 – la dernière d’une série de catastrophes environnementales, dont un déversement de pétrole de 3 millions de gallons au large de Santa Barbara en Californie – est largement reconnue pour avoir inspiré la Clean Water Act de 1972.

Alors que les responsables et les dirigeants communautaires se préparaient à célébrer le 50e anniversaire de la loi mardi près de l’embouchure du lac Érié, le Cuyahoga est à nouveau emblématique. Il représente un progrès vers la restauration des cours d’eau abusés – et des défis qui subsistent après la répression de la loi sur les rejets d’eaux usées industrielles et municipales et des années de travail de nettoyage.

Une enquête de 1967 n’a trouvé aucun poisson entre Akron et Cleveland. Aujourd’hui, il en existe plus de 70 espèces. Le Cuyahoga est populaire auprès des plaisanciers. Des parcs et des restaurants bordent ses rives.

“Des gens viennent régulièrement dans mon bureau d’autres États et du monde entier, souhaitant voir la rivière Cuyahoga”, a déclaré Kurt Princic, chef de district de l’Agence de protection de l’environnement de l’Ohio.

Pourtant, la rivière reste sur une liste américano-canadienne des «points chauds» de la région des Grands Lacs, en proie à l’érosion, à la contamination historique, au ruissellement des eaux pluviales et aux débordements d’eaux usées. Des proliférations d’algues toxiques apparaissent sur le lac Érié en été, causées principalement par les engrais et le fumier de ferme.

La Clean Water Act a fixé des objectifs ambitieux : rendre les eaux du pays « praticables et baignables » et restaurer leur intégrité. Il a donné à la nouvelle agence américaine de protection de l’environnement un large pouvoir de réglementer les pollueurs.

“Nous avons fait d’énormes progrès”, a déclaré Michael Regan, administrateur de l’EPA, dans une interview à l’Associated Press vendredi. “En adoptant la Clean Water Act, le Congrès a renforcé l’importance de protéger nos lacs, rivières et ruisseaux pour les générations à venir.”

Les experts et les militants conviennent que de nombreuses voies navigables sont désormais en meilleure santé, et le programme d’infrastructures 2021 de l’administration Biden comprend 50 milliards de dollars pour moderniser les systèmes de traitement de l’eau potable et des eaux usées, remplacer les conduites en plomb et purifier l’eau potable.

Mais les objectifs de la loi n’ont été « qu’à moitié atteints », a déclaré Oday Salim, directeur de la clinique de droit environnemental et de durabilité de l’Université du Michigan.

Le couronnement de la mesure, a déclaré Salim, est un programme obligeant les industries polluantes et les plans de traitement des eaux usées à obtenir des permis limitant leurs rejets dans les eaux.

Pourtant, l’agence est loin derrière le renforcement de ces exigences pour refléter les améliorations des technologies de contrôle de la pollution, a déclaré Eric Schaeffer, ancien chef de l’application de l’EPA et directeur exécutif de l’Environmental Integrity Project.

Un résultat, a déclaré Schaeffer, est que plus de 50% des kilomètres de lacs, de rivières et de cours d’eau évalués périodiquement sont toujours altérés.

Regan a reconnu que l’EPA avait “encore du travail à faire” mais avait un “programme agressif pour réduire la pollution”.

“Nous ne pouvons pas ignorer que l’administration précédente n’a rien fait”, a-t-il déclaré.

La Clean Water Act a incité de nombreux États à interdire les détergents à lessive contenant du phosphore. Certains avaient qualifié le lac Érié de «mort» car les savons alimentaient la prolifération d’algues qui tuaient les poissons.

Les interdictions ont provoqué un revirement dans les années 1980. Erie était de nouveau bleu au lieu de marron.

Pourtant, la prolifération d’algues était de retour en quelques décennies – cette fois à cause d’un problème que la Clean Water Act avait évité.

Ses limites d’émission et ses exigences en matière de permis s’appliquent aux déchets rejetés dans les eaux provenant de sources identifiables, telles que les usines. Mais il ne réglemente pas la pollution par les eaux de ruissellement provenant de sources indirectes : engrais et pesticides provenant des champs agricoles et des pelouses ; l’huile et les produits chimiques toxiques des rues et des stationnements de la ville.

Cette pollution par le ruissellement est désormais la principale cause de dégradation des voies navigables aux États-Unis.

Les écologistes qui soutiennent depuis longtemps que la loi autorise la réglementation de la pollution des grandes exploitations d’élevage ont poursuivi l’EPA ce mois-ci, exigeant une approche plus stricte. Mais les agences fédérales et étatiques s’appuient principalement sur des programmes volontaires qui fournissent une aide financière aux exploitations agricoles pour l’utilisation de pratiques telles que les cultures de couverture qui retiennent le sol pendant les saisons mortes. Les groupes d’agriculteurs résistent à les rendre obligatoires.

Stan Meiburg, directeur du Centre pour l’énergie, l’environnement et la durabilité de l’Université de Wake Forest et ancien administrateur adjoint de l’EPA, est favorable à ce que les exploitations agricoles supportent les coûts des dommages environnementaux qu’elles causent si un système viable pouvait être trouvé.

Mais, a-t-il ajouté, “je trouve peu probable qu’une législation impose de sitôt des restrictions à grande échelle sur la manière dont les agriculteurs mènent leurs activités”.

Une affaire plaidée ce mois-ci devant la Cour suprême des États-Unis concernait l’un des débats les plus longs sur la Clean Water Act : quelles eaux protège-t-elle légalement ?

Les lacs, les rivières et les ruisseaux sont couverts, tout comme les zones humides adjacentes. Mais 40 ans de batailles judiciaires et de réécritures réglementaires ont laissé en suspens le statut des zones humides non directement connectées à un plan d’eau plus vaste – et des cours d’eau saisonniers.

“Nous voulons préserver et protéger notre capacité et notre autorité statutaire à réglementer dans ce domaine”, a déclaré Regan de l’EPA, décrivant les zones humides comme cruciales pour filtrer les polluants, stocker les eaux de crue et fournir un habitat.

Son agence réécrit les règles de ces eaux, alors même que la Cour suprême se prépare à fournir sa propre interprétation du cas d’un couple de l’Idaho qui veut construire une maison sur un terrain avec des zones marécageuses près d’un lac.

“Ce qui est en jeu ici, c’est au moins la moitié des voies navigables de ce pays”, a déclaré Jon Devine du Natural Resources Defense Council.

L’Association nationale des constructeurs d’habitations, qui soutient le défi du couple de l’Idaho d’un ordre de l’EPA d’arrêter les travaux sur leur maison, affirme que les États peuvent mieux surveiller les zones humides isolées et les ruisseaux éphémères que l’EPA.

“Le gouvernement fédéral n’a pas la bande passante pour réglementer chaque minuscule zone humide loin de tout ce qui serait considéré comme navigable”, a déclaré Tom Ward, vice-président du groupe pour la défense juridique.

La justice environnementale est une question de grande envergure de nos jours.

Mais pour Crystal MC Davis, cela est devenu plus réel après l’incendie de Cuyahoga en 1969, lorsque Carl Stokes, le premier maire noir de Cleveland, a déposé une plainte auprès de l’État pour obtenir de l’aide pour nettoyer la rivière.

“La renaissance de la rivière Cuyahoga nous est personnelle”, a déclaré Davis, qui est noir et vice-président de l’Alliance pour les Grands Lacs. “C’est pourquoi nous devons nous arrêter et célébrer, même s’il y a encore place à l’amélioration.”

___

Suivez John Flesher sur Twitter : @JohnFlesher.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

John Flesher, l’Associated Press