Clean Air Task Force, ExxonMobil et Fortum Oslo Varme rejoignent la plate-forme européenne zéro émission

La plateforme zéro émission (ZEP), qui soutient l’engagement de l’Union européenne à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, définie comme une émission nette de gaz à effet de serre (GES) zéro d’ici 2050, a déclaré le 15 février que le groupe avait accueilli trois nouveaux membres sur la plateforme: Clean Air Task Force, ExxonMobil et Fortum Oslo Varme.

Selon ZEP, directeur de l’innovation politique CCUS de la Clean Air Task Force Lee Beck, ExxonMobil Business Development Manager CCS Robin Clowes et Fortum Oslo Varme Director CCS Jannicke Gerner Bjerkcomme ont rejoint le Conseil consultatif, qui se réunit tous les trimestres pour conseiller la Plateforme sur les objectifs stratégiques, prendre des décisions, et sert également de point focal pour le développement d’une interface politique entre les opérations de la plateforme et les organes décisionnels.

En collaboration avec une base de membres large et diversifiée, ZEP vise à soutenir davantage le développement et le déploiement des technologies de capture et stockage du carbone (CCS) et de capture et utilisation du carbone (CCU) en Europe. Les infrastructures européennes de CO2 sont essentielles pour que tous les émetteurs de CO2 à travers l’Europe se connectent à un stockage géologique sûr et peuvent permettre une transition rentable pour atteindre une économie climatiquement neutre, tout en préservant l’activité industrielle, en maintenant les emplois et en stimulant la croissance économique.

Président de ZEP Graeme Sweeney a déclaré qu’avec un nouvel objectif de l’UE visant à réduire les émissions de GES de 55% d’ici 2030, les technologies CSC ont un rôle encore plus important à jouer au cours de cette décennie pour garantir une réduction des émissions des industries à forte intensité énergétique et difficiles à décarboner. Au fur et à mesure que le nombre de membres de ZEP augmente, nous constatons une ambition et une dynamique accrues dans toutes les industries et secteurs en Europe pour atteindre ces objectifs.