Clea Shearer a dû se battre pour une mammographie avant le diagnostic du cancer du sein

Clea Shearer, la star de l’émission Netflix « Get Organized with The Home Edit », a d’abord eu des problèmes … [+] obtenir une mammographie programmée même si elle avait trouvé une grosseur dans son sein en février 2022. (Photo : avec l’aimable autorisation de Clea Shearer) Avec l’aimable autorisation de Cléa Shearer

On pourrait penser que trouver une grosseur dans votre sein serait une raison suffisante pour vous faire passer une mammographie très prochainement. Et que vous n’auriez pas à attendre des mois pour obtenir une telle imagerie mammaire. Mais c’est le genre de retard dans les soins que Clea Shearer, la star de la série Netflix « Get Organized with The Home Edit », à laquelle elle a d’abord été confrontée après avoir découvert une grosseur très inquiétante alors qu’elle effectuait un auto-examen des seins sous la douche.

Elle venait d’avoir 40 ans, l’âge auquel le groupe de travail américain sur les services préventifs recommande aux femmes de commencer à subir des mammographies de dépistage biennales. Elle venait également de vivre ce qu’elle décrit comme le « meilleur moment » de sa carrière à ce jour : la vente de sa société Home Edit à Hello Sunshine. Mais le 22 février 2022, quatre jours seulement après que l’entreprise ait conclu l’affaire, sa joie s’est rapidement dissipée lorsqu’elle a fait la découverte sous la douche. «J’étais presque certaine que la grosseur était un cancer du sein», se souvient Shearer.

La prochaine étape évidente était donc de passer une mammographie le plus tôt possible pour évaluer la grosseur, n’est-ce pas ? Oui, c’est ainsi qu’un système de santé est censé fonctionner. Mais ce n’est pas ce que Shearer a vécu. Elle a vécu, oh, c’est exactement le contraire. «J’ai appelé mon gynécologue», raconte-t-elle. « La réceptionniste a dit que le calendrier des mammographies était totalement rempli jusqu’en avril et que les carnets de mai n’étaient pas encore ouverts. »

Imaginez que vous trouviez une grosseur suspecte, que vous vous en inquiétiez à juste titre, puis qu’on vous dise que vous devrez attendre plusieurs mois pour savoir s’il s’agit d’un cancer. Ce n’est pas comme attendre de recevoir un ensemble de meubles. Vous ne pouvez pas vous débrouiller en attendant. Beaucoup de choses peuvent arriver en si peu de temps avec le cancer, y compris beaucoup de choses vraiment très mauvaises. Shearer s’est demandé : « Pourquoi n’a-t-il pas [meaning, scheduling a mammogram to investigate a lump] être prioritaire ? »

Cela aurait été la chose logique à faire. Mais les systèmes de santé aux États-Unis ne fonctionnent pas toujours selon la logique – du moins, pas selon la logique scientifique et médicale. Ils peuvent plutôt fonctionner selon une logique financière, politique, administrative ou « ça a toujours été fait comme ça, pourquoi changer ». Malheureusement, les patients ne découvrent souvent cette dure réalité que lorsqu’ils tombent malades et ont réellement besoin de soins de santé. Et d’ici là, de telles prises de conscience peuvent arriver bien trop tard.

Le problème est que pour obtenir des soins décents, vous devez souvent adapter les paroles de la chanson des Beastie Boys, « Fight for Your Right ». Mais au lieu de votre droit à faire la fête, vous devez vous battre pour votre droit à recevoir un traitement médical approprié. C’est peut-être la dernière chose que vous souhaitez faire lorsque vous êtes déjà occupé à lutter contre un problème de santé. Mais Shearer s’est rendu compte qu’elle devait « se battre pour une mammographie ».

Shearer a subi une intervention chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie pour son cancer du sein. Son actif … [+] le traitement a pris fin en novembre 2022. Puis, afin de réduire le risque de récidive, elle a commencé un traitement adjuvant en janvier 2023. (Photo : avec l’aimable autorisation de Clea Shearer) Avec l’aimable autorisation de Cléa Shearer

Heureusement, elle avait un défenseur au sein du système à Nashville, Tennessee, où vit sa famille et où elle recevait ses soins. « Mon médecin traitant a dû se battre pour la mammographie », a expliqué Shearer.

C’est une bonne chose que Shearer et son médecin de premier recours se soient battus pour obtenir une telle imagerie plus tôt et que son médecin de premier recours l’ait aidée à la mettre en contact avec un oncologue et un chirurgien du sein. Une fois que Clearer a subi la mammographie, elle a été « précipitée vers une échographie », a déclaré Shearer. « Sur la base des résultats, ils ont dit que j’avais besoin d’une biopsie. En fait, ils ont dit qu’on ne pouvait pas quitter ce bâtiment sans une biopsie.

La biopsie en urgence a abouti en mars 2022 au diagnostic d’un carcinome mammaire invasif de stade 2, une forme agressive de cancer du sein. « Si j’avais attendu jusqu’en mai, cela aurait pu être l’étape 3 », a déclaré Shearer. Il y avait en fait deux tumeurs l’une à côté de l’autre, ce que Shearer n’avait pas remarqué lors de l’examen des seins. Il s’agissait d’un type de cancer du sein à haut risque avec récepteurs hormonaux positifs, récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain négatif (HER2-négatif). «Ils ont dit que je devais me faire soigner immédiatement», a déclaré Clearer, qui a décidé de subir une double mastectomie en avril 2022. «Ils n’ont découvert que le cancer s’était propagé aux ganglions lymphatiques jusqu’à l’opération.»

Ce n’était que le début d’un parcours thérapeutique difficile qui comprenait davantage de chirurgie, de chimiothérapie et de radiothérapie. « Tout a été difficile », a relayé Shearer. « Quand j’étais en traitement actif, je tenais bon pour la vie. » Son traitement actif a pris fin en novembre 2022. Puis, afin de réduire le risque de récidive, elle a commencé un traitement adjuvant en janvier 2023. Cela comprenait une suppression hormonale avec un inhibiteur de l’aromatase et la prise de Verzenio, qui est la marque Eli Lilly and Company pour l’abemaciclib. L’abémaciclib cible certaines protéines des cellules cancéreuses pour inhiber la croissance de ces cellules. On lui a également retiré les ovaires et les trompes de Fallope.

Malgré les difficultés rencontrées au début, Shearer a exprimé son appréciation pour de nombreux aspects de ses soins ultérieurs. «J’ai reçu les meilleurs soins dans un hôpital de classe mondiale [at Vanderbilt University Medical Center]», a-t-elle souligné. « Mon plan de traitement actuel est stimulant. J’ai le sentiment d’avoir un contrôle actif. Elle a également décrit son oncologue comme étant « incroyable ».

Shearer a souligné : « Je fais des choses que j’aime et j’apprécie les beaux moments et tous les … [+] passer du temps avec ceux qu’on aime. (Photo : avec l’aimable autorisation de Clea Shearer) Avec l’aimable autorisation de Cléa Shearer

Toutes ces expériences ont conduit à une modification très significative de ce que le Accueil Modifier la star veut faire quelque chose dans sa vie. Elle l’a désormais motivée à faire connaître ses expériences. «Je savais que mon rôle le plus important était de défendre les intérêts des survivantes du cancer du sein», a expliqué Shearer. Elle écrit un livre sur sa situation de cancer et a établi un partenariat avec Eli Lilly and Company « pour aider d’autres femmes comme moi à apprendre ce qu’elles peuvent sur le cancer du sein précoce et l’importance d’explorer les options de traitement », comme elle l’a indiqué sur son L’histoire de Cléa site internet avec Lilly.

« Tout change, ne prenez pas les choses pour acquises », a souligné Shearer. À propos des peurs et des inquiétudes qui lui venaient à l’esprit, elle a déclaré : « Parfois, la spirale de la pensée peut certainement être réelle. Il faut garder une attitude positive et un état d’esprit positif. Elle a ajouté: « Je fais des choses que j’aime et j’apprécie les beaux moments et tout le temps avec mes proches. » En effet, le Cancer a tendance à vous obliger à vous organiser davantage quant à ce qui est vraiment important dans la vie.