Clé du sol pour la prochaine série de The Revenant | Actualités des courses

Francis Graffard recherchera un terrain souple pour la prochaine course de The Revenant après un nouvel effort solide dans des conditions inadaptées.

Le Prix d’Ispahan à ParisLongchamp le 30 mai ou les Queen Anne Stakes à Ascot le 15 juin seront probablement la prochaine escale du joueur de six ans s’il y a suffisamment de coupures dans le sol.

Le vainqueur des Queen Elizabeth II Stakes de la saison dernière a été accablé d’une pénalité de groupe 1 pour ses deux départs cette saison, mais n’a pas été battu loin malgré le fait que la situation soit qualifiée de bonne.

Graffard était satisfait de l’effort de The Revenant en terminant quatrième devant Duhail dans le Prix du Muguet à Saint-Cloud samedi.

« Il est bien sorti de la course », a déclaré l’entraîneur de Chantilly.

«Il avait sa pénalité de Groupe 1 et le terrain était trop rapide, mais il était en bonne forme et il a fait une très bonne course.

« Il est entré dans le Queen Anne et il sera inscrit dans l’Ispahan, mais je pense qu’il sera bon d’avoir sa terre molle où qu’il aille. »