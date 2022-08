Clayton Ruby, avocat canadien renommé des droits civiques, est décédé

Clayton Ruby, l’avocat canadien des droits civiques qui a pris en charge pendant des décennies certaines des affaires les plus remarquables et les plus médiatisées du pays, est resté dans les mémoires mercredi comme une force du monde juridique qui a changé des vies grâce à son plaidoyer et a laissé une marque irréversible sur le système judiciaire. .

Ruby, 80 ans, est décédée mardi après-midi entourée de sa famille, a annoncé mercredi son cabinet d’avocats. Dans un communiqué, Ruby Shiller Enenajor DiGiuseppe a déclaré qu’elle pleurait la perte de son leader et mentor, un “défenseur dévoué des droits de l’homme, un champion des opprimés et un ami aimant”.

Joy Cheskes se souvient d’avoir travaillé avec Ruby pendant deux ans au milieu des années 2000 alors qu’il se battait en son nom et en celui de plusieurs autres pour empêcher le gouvernement de l’Ontario de dévoiler des dossiers d’adoption confidentiels.

Le bureau de l’avocat de Toronto avait proposé de prendre en charge l’affaire et avait déposé une contestation constitutionnelle d’une nouvelle loi provinciale qui aurait publié rétroactivement des dossiers afin que les parents biologiques et les adoptés puissent accéder aux informations les uns sur les autres.

Alors qu’elle était initialement nerveuse à l’idée de le rencontrer, Ruby était « tellement calme et il avait un air de confiance en lui qui m’a donné confiance », a déclaré Cheskes lors d’une entrevue depuis Stratford, en Ontario, mercredi.

“Nous marchions juste à l’aveugle et donc que le lion du monde juridique s’occupe de cela pour nous, c’était vraiment remarquable.”

À un moment donné du processus, Cheskes a posé une question clé à l’avocat : pensait-il qu’ils gagneraient ? “Clayton a dit:” Je ne peux pas dire. Tout ce que je sais, c’est que nous sommes du bon côté “, a-t-elle déclaré.

La loi a été annulée en 2007 jours après son entrée en vigueur, garantissant la protection de la vie privée de Cheskes, a-t-elle déclaré.

“C’était une personne très importante pour tant de gens”, a-t-elle déclaré. “C’était un avocat qui travaillait pour les droits des gens ordinaires et il a changé la vie des gens.”

Stephanie DiGiuseppe, associée du cabinet Ruby, a déclaré que Ruby “aimait la vie, il aimait les gens”.

“Il comprenait la justice et il s’est battu pour elle. Il a rendu le monde meilleur”, a-t-elle déclaré dans un tweet. “Clay était drôle, gentil et complètement original. Nous ne reverrons plus son pareil. Repose en paix, cher ami.”

D’autres membres des communautés juridiques, politiques et de plaidoyer ont également exprimé leur chagrin et rendu hommage au vaste héritage de Ruby.

Ruby était un “véritable géant du barreau canadien”, a déclaré sur Twitter le ministre fédéral de la Justice, David Lametti.

“Ses décennies de défense de principes ont laissé une marque indélébile sur notre système de justice et sur la société canadienne. Mes sincères condoléances à ses proches pour son décès.”

L’Université York, où Ruby était un ancien élève, a présenté ses condoléances à sa famille et à ses amis.

« Connu pour son activisme en tant qu’avocat des droits civiques, il a illustré l’engagement à conduire un changement positif », a écrit la présidente et vice-chancelière de l’école, Rhonda Lenton, dans un communiqué.

Ruby, qui a reçu l’Ordre du Canada en 2005, a été impliqué dans plusieurs cas marquants au cours de sa carrière longue de plusieurs décennies.

Parmi ceux qu’il représentait, il y avait le défenseur des droits à l’avortement, le Dr Henry Morgentaler, ainsi que Guy Paul Morin, qui a été condamné à tort dans le meurtre de Christine Jessop avant d’être disculpé en 1995.

À Toronto, Ruby a été impliquée dans une affaire de conflit d’intérêts qui visait à faire destituer le maire de l’époque, Rob Ford, de ses fonctions.

Il a également représenté les quintuplées Dionne survivantes dans la négociation d’un règlement avec le gouvernement de l’Ontario, qui les avait prises à leurs parents à court d’argent dans les années 1930 et les avait exposées aux touristes dans une sorte d’attraction en face de la maison familiale.

Les sœurs ont reçu un règlement de 4 millions de dollars du gouvernement de l’Ontario dans les années 1990 après avoir fait part de leurs préoccupations concernant la prétendue mauvaise gestion d’un fonds en fiducie qui avait été créé pour assurer leur avenir.

Toujours dans les années 1990, Ruby a représenté l’ancien député Svend Robinson, qui était présent en 1994 lors de la mort médicalement assistée alors illégale de l’avocate du droit de mourir Sue Rodriguez. En fin de compte, Robinson n’a pas été inculpé dans l’affaire.

Robinson a déclaré dans un tweet mercredi qu’il avait le “cœur brisé” par la mort de Ruby, le qualifiant de “cher ami” et de “géant de la profession juridique, pilier de la communauté progressiste, et un homme bon et honnête, un mensch”.