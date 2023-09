Clayton Kershaw des Dodgers continuera à lancer malgré des problèmes d’épaule et une vitesse réduite

MIAMI — Une fois la soirée de Clayton Kershaw terminée, il n’a pas discuté. Il s’essuya le front en quittant le monticule. Son échange avec son manager a été bref, mais la conversation s’est poursuivie sur le banc de touche pour la manche suivante. Y compris les séries éliminatoires, les deux ont ressassé 202 sorties de Kershaw depuis que Dave Roberts a repris le poste des Dodgers de Los Angeles en 2016.

Ce que Kershaw a accompli cette fois était remarquable – en particulier compte tenu du flux constant de lectures décevantes du pistolet radar dans le champ central de Loandepot Park. Il en a marché cinq et a fait face à un flot de coureurs de base. Jake Burger et Josh Bell lui ont sauté dessus pour les circuits. Il n’a jamais eu l’air à l’aise. Mais il a réussi cinq manches. Et il n’était pas responsable lorsque les Dodgers sont tombés tard, 6-3, face aux Marlins.

Le premier lancer de Kershaw a été enregistré à 88,1 mph. Son prochain, à 88,2 mph. Il ne lancerait pas un lancer à plus de 89,9 mph toute la nuit. Il lui a fallu 12 lancers dans la troisième manche pour même atteindre sa balle rapide, optant pour une gamme ignoble de curseurs, de balles courbes et même de changements. Alors que sa vitesse s’est maintenue au départ après avoir été retiré de la liste des blessés le 10 août, elle s’est depuis cratérisée, atteignant une moyenne de 88,4 mph mardi. (C’est le deuxième plus bas niveau de tous les débuts de sa carrière, devant seulement ses 88,3 mph du 31 mai 2018). Il n’a lancé que huit lancers enregistrés à 90 mph ou plus lors de son dernier départ, et aucun mardi soir.

« Je ne peux pas lancer comme je l’ai fait ce soir », a déclaré Kershaw. « Ce n’est pas bon. »

Plus tôt mardi après-midi, Roberts a admis que son as de longue date n’était toujours pas à 100 pour cent après son passage au milieu de l’été à l’IL pour un problème d’épaule. Cela, a déclaré Roberts, explique la baisse de vitesse et le commandement irrégulier dont Kershaw a fait preuve au cours de ses derniers départs.

Kershaw et l’organisation n’ont pas encore précisé quel est ou était ce problème, bien que Roberts ait déclaré que le manque de vitesse et de commandement pourrait être lié. Kershaw a insisté mardi sur le fait qu’il allait bien, à tel point qu’il a répété la phrase « Je me sens bien » cinq fois en l’espace de deux minutes en répondant aux questions.

« Ce n’est pas le problème », a déclaré Kershaw. « Je me sens bien. »

Mais Roberts a reconnu que son as était compromis. Il reste de toute façon dans la rotation.

« Il va continuer jusqu’à ce qu’il ne puisse plus », a déclaré Roberts. « S’il est capable de remporter le baseball, il remportera le baseball. »

Une pause n’arrangerait pas les choses, a insisté Roberts. Le club a continué à travailler avec Kershaw pour régler ses mécaniciens et au moins restaurer son commandement, quelque chose que le gaucher a déclaré qu’il aborderait avec l’entraîneur des lanceurs Mark Prior mercredi.

Malgré la détermination des Dodgers à faire en sorte que Kershaw continue de lancer, et le vide soudain qui n’a fait que croître avec l’arrestation de Julio Urías tard dimanche soir (et l’incertitude qui l’accompagne), ce n’est pas un scénario qui s’améliore nécessairement avant octobre.

« Je pense que nous espérons qu’il continuera à se sentir mieux, mais étant donné où il se trouve physiquement, il est difficile de dire que cela va se produire », a déclaré Roberts. « Si nous pouvons simplement tenir ici et parier sur lui, je pense que nous allons miser sur cela.

« Il est capable de prendre un départ et c’est là qu’il en est. Je ne peux plus lui donner de couleur. Je ne peux vraiment pas.

Tant que Kershaw continue de vouloir lancer, les Dodgers n’ont pas vraiment d’alternative.

« Pour être tout à fait honnête, ce n’est même pas sujet à discussion », a déclaré Roberts.

Dans l’état actuel des choses, Kershaw, avec une vitesse de balle rapide réduite, est probablement toujours l’option la plus fiable du club en octobre.

Le prochain sur la liste est probablement Bobby Miller, la recrue de 24 ans qui a impressionné plusieurs membres de l’organisation avec sa croissance cet été. Roberts a déclaré mardi que l’arrestation d’Urias n’accélérerait pas non plus les délais potentiels fixés par l’organisation pour Walker Buehler. Le droitier de 29 ans n’est qu’à 12 mois de sa deuxième opération à Tommy John, mais a commencé dimanche une mission de rééducation avec le Triple-A d’Oklahoma City. Il lancera à nouveau vendredi. Un autre départ au-delà de cela, et Buehler (probablement construit sur seulement trois manches) devient soudainement une option dans ce qui devrait être un méli-mélo d’armes que les Dodgers apporteront en séries éliminatoires.

« Nous sommes très confiants que nous apporterons des éléments de grand garçon et la capacité de nous affronter de différentes manières pour mettre notre attaque en position de briller », a déclaré mardi après-midi le président des opérations baseball des Dodgers, Andrew Friedman.

Cependant, leurs options diminuent. Dustin May et Tony Gonsolin sont déjà absents pour l’année. Lance Lynn a eu du mal à obtenir des départs consécutifs après un premier mois solide à Los Angeles. Les Dodgers sont réticents à utiliser Ryan Yarbrough dans autre chose qu’un rôle de swingman. Ryan Pepiot, Gavin Stone, Emmet Sheehan et même potentiellement Michael Grove peuvent s’intégrer dans le mix, mais chacun est une recrue, tout comme Miller.

Les Dodgers ont survécu et prospéré jusqu’à présent. Mais la liste des problèmes s’allonge. Le receveur suppléant Austin Barnes a quitté le match en huitième manche mardi soir après avoir été touché sur le côté de la tête par le backswing de Nick Fortes. Cela n’a fait qu’ajouter à un road trip qui a radicalement changé l’apparence de ce club en octobre. Barnes a suivi le protocole de commotion cérébrale et a insisté sur le fait qu’il se sentait bien malgré un coup violent.

Il n’y a qu’un nombre limité de coups supplémentaires que ce club peut encaisser.

« C’est là que nous en sommes », a déclaré Roberts.

(Photo de Clayton Kershaw : Sam Navarro / USA Today)