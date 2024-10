Clayton Kershaw a l’intention de lancer en 2025

Clayton Kershaw a été obligé de regarder les séries éliminatoires des Dodgers depuis l’abri en raison d’éperons osseux dans son gros orteil gauche, qui ont couronné une saison marquée par des blessures qui l’a vu lancer 30 manches, son plus bas niveau en carrière. Malgré ces obstacles, Kershaw a déclaré aujourd’hui à l’équipe d’avant-match de Fox Sports (lien vidéo) qu’il envisage de revenir pour sa 18e saison en Major League.

Faisant référence à l’intervention à l’épaule qu’il a subie en novembre dernier, Kershaw a déclaré : «Je veux profiter de cette opération, tu sais ? Je ne veux pas me faire opérer et l’arrêter. Donc je vais revenir l’année prochaine et essayer et voir comment ça se passe.» Alors qu’il qualifiait ses éperons osseux de «pas de chance« , Kershaw a dit autrement, »mon épaule et mon coude, tout, mon bras, je me sens bien.»

Les blessures ont été une partie omniprésente de l’histoire de Kershaw au cours des dernières saisons, et il a ouvertement envisagé de prendre sa retraite avant de finalement décider de continuer à lancer en général et de continuer à lancer pour les Dodgers. Avec une MPM de 4,50 sur ses 30 images au cours de sa saison de 36 ans, c’était la première fois que Kershaw montrait une baisse de performance au milieu de ses problèmes de santé – bien que limité à 258 manches au cours des saisons 2022-23, Kershaw avait toujours une MPM de 2,37 et était un All-Star dans les deux campagnes.

Kershaw n’a donné aucune indication quant à savoir si une autre intervention chirurgicale pourrait être nécessaire ou non pour traiter ses éperons osseux, bien que cela puisse sembler la ligne de conduite logique pour ce qui semble être un problème à plus long terme. (Le manager de Los Angeles, Dave Roberts, a déclaré en août que Kershaw souffrait d’éperons osseux depuis plusieurs années.) Jusqu’à ce que nous sachions si une telle procédure est nécessaire ou non, il est trop tôt pour dire si Kershaw sera tout à fait prêt à partir quand les Dodgers commencent leur camp d’entraînement de printemps en février. Sa rééducation de l’épaule a retardé ses débuts en 2024 jusqu’au 25 juillet.

Alors qu’il se remettait d’une opération à l’épaule, Kershaw a retardé son prochain contrat jusqu’en février 2024, date à laquelle il a rejoint les Dodgers avec une garantie de deux ans de 10 millions de dollars. Le contrat est spécifiquement un accord de 5 millions de dollars pour la saison 2024, puis une option de joueur minimum de 5 millions de dollars pour 2025 que Kershaw exercera vraisemblablement. Conformément aux termes du contrat, Kershaw a gagné 2,5 millions de dollars supplémentaires en salaire 2024 et 5 millions de dollars supplémentaires sur son option de joueur, il va donc désormais encaisser 10 millions de dollars supplémentaires en récupérant son option de joueur. Il est possible que Kershaw et les Dodgers concluent une sorte de prolongation pour verrouiller ce salaire et envisager une autre option pour 2026, afin de donner aux deux parties une flexibilité si Kershaw souhaite continuer à lancer pour une autre saison.

Même si Kershaw pourrait encore se retrouver avec une bague des World Series dans quelques semaines, il n’est pas surprenant qu’il n’envisage pas de terminer sa carrière sur la note la plus basse d’une saison de 30 manches. Il a même eu une MPM de 2,63 lors de ses cinq premiers départs avant d’accorder huit points au cours de ses six dernières manches lancées, probablement lorsque l’inconfort revenu de son orteil a commencé à avoir un impact sur sa performance. Si Kershaw peut rester en aussi bonne santé que possible pour un lanceur de 37 ans avec ses antécédents de blessures, il n’est pas difficile d’imaginer qu’il peut toujours fournir une production de qualité.

Après avoir lutté contre une montagne de blessures au lancer cette saison, les Dodgers disposent techniquement d’un effectif complet d’options pour 2025, même si chaque bras disponible a un certain degré de problèmes de santé. Comme l’a noté Fabian Ardaya de l’Athleticle président des opérations baseball, Andrew Friedman, a déclaré ce week-end que l’équipe pourrait utiliser une rotation de six joueurs afin d’aider à garder tout le monde en bonne santé et à offrir plus de repos aux joueurs. Shohei Ohtani et Yoshinobu Yamamoto spécifiquement. Ohtani n’a pas lancé en 2024 en raison d’une opération à l’UCL et a naturellement la charge de travail supplémentaire liée à ses fonctions de DH, tandis que les Dodgers ont maintenu Yamamoto selon le calendrier de lancement de type japonais avec au moins cinq jours de repos.

Entre ce duo et Kershaw, Tyler Glasnow a raté la fin de la saison et les playoffs à cause d’une élongation au coude, Tony Gonsolin n’a pas lancé en 2024 alors qu’il se remettait d’une opération à Tommy John, et Dustin mai n’a pas lancé en 2024 en raison de la guérison de deux interventions au bras en juillet 2023, puis d’une opération à la gorge en juillet de cette année. Bobby Miller, Landon Knack, Justin Wrobleskiet prospect Jackson Ferris Il y a d’autres bras qui font partie du mix de rotation. Il va également de soi que Los Angeles ajoutera sûrement un ou deux autres lanceurs cette intersaison pour aider à protéger ce groupe contre toute nouvelle blessure.