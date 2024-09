Clayton Keller évoque le futur nom de l’Utah, envisageant des séries éliminatoires dès sa première année

Lors du déménagement de l’Arizona à Salt Lake City pendant l’intersaison, le Utah Hockey Club a décidé de renoncer à avoir un nom lors de sa saison inaugurale.

Cependant, l’attaquant de l’Utah Clayton Keller a laissé entendre ce que cela pourrait être, à partir de 2025-26, lors de la tournée médiatique des joueurs nord-américains de la LNH, mercredi.

« On dirait que ce sera le Yéti, mais je ne sais pas », Keller a déclaré à NHL.com. « On verra ce qui se passera. Quel que soit leur choix, je pense que ce sera une bonne décision.

« Cela fait simplement partie de l’excitation de faire partie de quelque chose de nouveau. »

Choisi au septième rang par les Coyotes de l’Arizona en 2016, Keller entame sa huitième saison dans la LNH et ce sera la première fois qu’il ne débutera pas son camp dans le désert. Il est nerveux à l’idée de commencer une nouvelle saison dans un endroit différent, mais il est excité par cette nouvelle opportunité en Utah.

« On est excité de retrouver les gars », a déclaré Keller. « On est excité de concourir à nouveau. Et maintenant, avec cette situation, entrer dans une nouvelle situation, une nouvelle base de fans, des choses comme ça, je pense que c’est super excitant. »

Keller a visité son nouveau domicile de hockey pour la première fois le 24 avril, cinq jours après l’attribution de la franchise. Les anciens joueurs et dirigeants des Coyotes ont été accueillis par plus de 12 000 fans au Delta Center.

Le joueur de 26 ans a visité la ville à quelques reprises au cours de l’été, mais il y est désormais à plein temps, le camp d’entraînement devant s’ouvrir la semaine prochaine.

« Je suis là depuis quelques semaines maintenant et la vie semble très facile et pratique », a-t-il déclaré. « Tout semble proche. Nous vivons tous à moins de 10 minutes les uns des autres.

« Je pense vraiment que ce sera une transition facile, c’est sûr. »



Keller pense aux séries éliminatoires

Une chose que Keller espère voir changer dans l’Utah est le succès sur la glace.

Au cours de ses huit premières saisons, Keller n’a participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires, en 2019-2020, lorsque les Coyotes ont battu les Predators de Nashville dans une série de cinq matchs au tour de qualification établi lors des séries éliminatoires de la LNH au plus fort de la pandémie de COVID-19. Les Coyotes ont perdu au premier tour contre l’Avalanche du Colorado et n’y sont pas retournés depuis.

Keller a marqué 33 buts et 76 points en 78 matchs la saison dernière alors que les Coyotes ont terminé septièmes de la division Centrale pour la deuxième année consécutive.

Il aura toutefois besoin d’un peu plus d’aide cette saison puisque l’Utah a effectué deux échanges pour consolider sa ligne bleue, en faisant venir le double champion de la Coupe Stanley Mikhail Sergachev de Tampa Bay et le défenseur de 27 ans John Marino des Devils du New Jersey.

« Nos joueurs clés se sont développés, nous avons un bon entraîneur dans le vestiaire », a déclaré Keller. « Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent et qui sont prêts à passer à l’étape suivante. Nous avons fait du bon travail pour les aider et les guider dans la bonne direction. Et l’ajout de joueurs comme Marino et Sergachev, qui ont connu du succès en séries éliminatoires, va vraiment aider. »

« Les séries éliminatoires sont définitivement dans nos esprits. »