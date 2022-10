Clayton Echard parle de la rupture et des rencontres avec Susie Evans: Exclusif – Hollywood Life

Clayton Echard n’est pas concentré sur la rencontre de quelqu’un en ce moment. Quelques semaines seulement après avoir annoncé sa séparation de Susie Evansqu’il a rencontré lors de la saison 26 de Le célibataire, Clayton s’est ouvert pour savoir s’il était prêt à se remettre là-bas. “Je reste juste pour moi en ce moment”, a déclaré Clayton, qui s’est associé à l’Anxiety & Depression Association of America pour partager son expérience avec le trouble dysmorphique corporel. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. « Il y a encore beaucoup de douleur. Les sensations sont encore trop fraîches. J’ai juste essayé de me prioriser, de travailler sur mon livre que je vais sortir dans quelques mois, et de passer du temps à me concentrer sur ces choses de la vie que je peux faire pour mieux m’améliorer.

Dans les semaines qui ont suivi sa séparation, Clayton s’est donné pour priorité de “sortir et prendre l’air”, tout en passant du temps de qualité avec son frère, avec qui il vit. “Je donne vraiment la priorité à ma santé mentale en ce moment”, a admis Clayton. “J’ai l’impression que je suis toujours en train de guérir, donc je ne pense pas que faire participer quelqu’un d’autre dans l’équation serait intelligent alors que je suis encore dans cette phase de guérison.” Mais, est-ce que Clayton continuerait Baccalauréat au paradis s’il est toujours célibataire l’été prochain ? “Je n’utilise plus les absolus !” il a goûté. “J’essaie de ne pas. Mais je ne compte pas repasser à la télé. Mais je suppose que des choses plus folles se sont produites !

Malgré leur rupture en septembre, Clayton a déclaré que lui et Susie se consultaient toujours “de temps en temps”. Ils ont même fait une interview conjointe en podcast plus tôt cette semaine, prouvant qu’ils sont en bons termes. “Nous avons évidemment de l’amour l’un pour l’autre, donc nous voulons nous assurer que nous gérons cette rupture de la bonne manière, ou aussi bien que possible”, a expliqué Clayton. “Nous avons fait le podcast parce que nous voulons que tout le monde comprenne que nous n’allons en parler qu’une seule fois, mais nous nous soutenons les uns les autres et avons tellement d’amour les uns pour les autres.”

Clayton n’a pas non plus fermé la porte à une éventuelle réconciliation avec son ex, avec qui il sortait longuement avant leur rupture. “Qui sait ce qui est sur la route,” dit-il. « Ou à quoi ça ressemble. Mais en ce moment, nous sentons juste que nous avons besoin de nous guérir, et une fois que nous serons capables de nous guérir, qui sait ce que l’avenir nous réserve ? En ce moment, nous prenons le temps de prioriser notre propre bien-être mental séparément. »

Dans notre interview, Clayton a également parlé de sa lutte contre le trouble dysmorphique corporel, un problème de santé mentale qui fait que les gens sont trop préoccupés par un défaut physique. En savoir plus sur les questions-réponses ci-dessous :

Pourquoi était-ce important pour vous de parler publiquement de votre BDD ? Il a reçu une réponse si positive depuis la première fois que j’en ai parlé sur une plateforme nationale et qu’il a été diffusé à la télévision. Des hommes et des femmes m’ont contacté dans mes DM sur Instagram. Ils m’ont remercié d’avoir été si ouvert et vulnérable. Du côté masculin, les gars disaient : « Je pensais que seules les femmes avaient du mal avec ça, mais ça me fait vraiment du bien de ne pas être seule. C’est quelque chose avec lequel beaucoup d’entre nous ont du mal, mais qui ne se sentent peut-être pas à l’aise d’en parler. C’est répandu, mais peut-être pas aussi répandu que d’autres troubles.

Je pense que parfois nous ressentons un sentiment de culpabilité, comme si les gens ne nous comprenaient pas, alors nous préférons ne pas en parler. J’avais l’habitude de le voir comme un problème qui n’affecte que quelques privilégiés et je ne voulais pas en parler. Je ne pensais pas que c’était répandu chez les hommes, donc je ne voulais pas me fixer une cible en m’ouvrant à ce sujet. Mais j’ai réalisé que tout cela ne mène qu’à une accumulation. Donc, mon gros objectif maintenant est d’avoir ces conversations. C’est thérapeutique et je vois les avantages à tous les niveaux – plus nous en parlons, plus cela devient monnaie courante dans nos discussions et plus les gens sortiront et extérioriseront leur douleur.

Quand avez-vous réalisé que vous luttiez avec BDD ?

C’était probablement de la fin du lycée au collège. J’ai commencé à faire des recherches en ligne et j’ai commencé à chercher des ressources et j’ai trouvé ces statistiques sur la façon dont les hommes en souffrent autant que les femmes. Ça a été un choc pour moi parce que mon récit antérieur ne collait pas avec ce vrai récit. Donc, ma réalité était un peu un mensonge à ce point. Maintenant, surtout avec le feu des projecteurs dans lequel je suis, je veux juste pouvoir mettre en lumière ce message à ceux qui ne sont peut-être pas encore arrivés à ce lieu de compréhension.

En s’associant à des organisations comme l’ADAA, ils ont des groupes de soutien que les gens peuvent rejoindre, ou s’ils veulent trouver un thérapeute dans leur région, l’ADAA a un outil pour cela. Parler à ces professionnels et experts et savoir qu’il existe des ressources pour mieux gérer les difficultés… c’est de cela qu’il s’agit.

Le fait d’être sous les projecteurs a-t-il amplifié votre combat contre BDD ?

Il y a eu un épisode où j’étais dépouillé de mes slips et j’ai dû courir dans les rues de LA et je me souviens quand ça allait être diffusé, j’étais paniqué. Je pensais que si j’avais un mauvais corps, toutes les personnes en ligne me le feraient savoir. Mais j’ai réalisé depuis que c’est un endroit très dangereux de mettre autant de pouvoir entre les mains des autres. Heureusement, grâce à cette expérience, j’ai découvert que, pour gérer ces luttes, je devais me protéger. J’ai vraiment besoin de n’accorder de poids qu’aux opinions de ceux qui m’aiment autour de moi. L’émission a mis en lumière mes insécurités dans des domaines que je pensais maîtriser, mais j’ai réalisé que je devais en fait faire des ajustements pour mieux me protéger à long terme.