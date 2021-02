COOKEVILLE, Tennessee: Jr. Clay a récolté 22 points alors que Tennessee Tech a dominé l’est de l’Illinois 80-67 samedi.

Shandon Goldman a ajouté 20 points pour les Golden Eagles. Goldman a également eu 11 rebonds et huit passes.

Keishawn Davidson a récolté 18 points et six passes pour Tennessee Tech (3-19, 3-12 Ohio Valley Conference), qui a cassé sa séquence de six défaites consécutives. Damaria Franklin a ajouté six rebonds.

Tennessee Tech a enregistré 25 passes décisives et a marqué 44 points avant la mi-temps.

Jordan Skipper-Brown a marqué 21 points, un sommet en carrière, et sept rebonds pour les Panthers (7-16, 4-12). Marvin Johnson a ajouté 19 points. Mack Smith avait 11 points.

