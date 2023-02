Clay Bavor de Google pour la startup IA avec l’ancien PDG de Salesforce Bret Taylor

Google le vétéran Clay Bavor quitte l’entreprise pour créer une startup axée sur l’intelligence artificielle avec d’anciens Force de vente co-PDG Bret Taylor.

“Nous partageons une obsession pour les avancées récentes de l’IA, et nous sommes ravis de créer une nouvelle entreprise pour appliquer l’IA afin de résoudre certains des problèmes les plus importants du monde des affaires”, a écrit Bavor dans un Linkedin. poste mercredi, annonçant qu’il quittait Google après 18 ans.

Bavor est actuellement vice-président de Labs, une unité de Google qui se concentre sur les “paris prospectifs pour l’entreprise”, selon son profil LinkedIn. Avant cela, Bavors a lancé et dirigé les efforts de réalité augmentée et de réalité virtuelle de Google et a également dirigé Project Starline et Google Lens.

Plus tôt dans son mandat chez Google, il a dirigé les équipes de produit et de conception pour Gmail, Google Docs et Google Apps for Enterprise, en plus des produits de publicité et de recherche.

Bavor a déclaré qu’il démarrerait l’entreprise avec Taylor en mars et conclurait les choses chez Google entre-temps.

Taylor a démissionné de son poste de co-PDG de Salesforce le 31 janvier, laissant à nouveau Marc Benioff seul à la tête de la société de logiciels cloud. Taylor, qui travaillait auparavant chez Google et Facebook, a rejoint Salesforce via l’acquisition en 2016 de sa dernière startup, Quip. Il a rapidement gravi les échelons, devenant chef des opérations en 2019 puis co-PDG deux ans plus tard.

Le saut du duo dans l’IA intervient alors que la course pour créer de nouveaux produits dans l’espace se réchauffe à Microsoft et Google, qui viennent d’annoncer des avancées dans l’IA générative qui donnent de nouvelles capacités à la recherche, à l’imagerie et à d’autres outils.

