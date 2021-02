Clavier doué à 3 ans pour Viral Pawri Mashup, le voyage de Yashraj Mukhate a été une montagne russe musicale

Les rebondissements musicaux de Yashraj Mukhate aux dialogues allant des émissions de télévision aux émissions de téléréalité ont fait fureur dans les médias sociaux depuis qu’il est entré en scène avec son interprétation hilarante et décalée du dialogue de Kokilaben de ‘Rasode mein Kaun tha». Que ce soit le désormais iconique ‘Saath Nibhana Saathiya‘Scène Rasoda ou Tommy one-liner de Shehnaaz Gill ou le dernier’ Pawri mashup ‘, Mukhate a réussi à faire rire ses fans.

La popularité croissante de Mukhate, né à Aurangabad, a été attribuée au fait qu’il a réussi à créer spontanément un contenu très original et amusant qui a réussi à toucher tout le monde, en particulier la génération Y. Dans une conversation avec Humans of Bombay, le compositeur de musique a parlé de son parcours jusqu’à présent et de son amour pour la musique qui l’a aidé à choisir un chemin unique vers sa renommée sur les réseaux sociaux.

Parlant du moment où il a obtenu son premier instrument de musique, Mukhate dit: «J’avais 3 ans quand Baba m’a acheté un clavier; Je suis tombé amoureux de la musique ce jour-là. Je l’emporterais partout avec moi et y jouerais chaque fois que j’en aurais l’occasion. Même alors, je savais que je voulais être musicien.

Mais ses parents ont insisté pour qu’il termine ses études avant de se lancer dans la composition de la musique et il a fait de même.

Yashraj dit que même s’il a étudié l’ingénierie à l’université, ses soirées consistaient à apprendre des instruments et tout ce qu’il pouvait sur la musique de Youtube. Ne pas avoir d’instruments appropriés ne l’a jamais découragé et il a créé de la musique avec des bols ou des emballages de chocolat. Il a rapidement commencé à faire des reprises de chansons et les a publiées sur le Web.

Le travail a commencé à affluer sous la forme de jingles et même si c’était une petite façon de commencer, Yashraj dit qu’il se contentait de travailler pour la musique. Et puis c’est arrivé. Il dit: «J’ai vu la vidéo de Kokila Ben, le dialogue avait déjà un rythme, alors j’ai travaillé sur le dialogue pendant une journée et l’ai mis en ligne le lendemain matin. J’ai éteint mon téléphone après cela. «

La réponse à sa vidéo était quelque chose de si énorme que Yashraj a dit que c’était beaucoup à traiter. De Smriti Irani à Anurag Kashyap, il a reçu des éloges pour tous. Interviews, collaborations, invitations à des spectacles en tant qu’invités, le jeune musicien a tout vu.

Mais Mukhate n’est pas naïf. Il sait comment fonctionnent les médias sociaux, alors il ne s’attendait pas à ce que l’engouement dure aussi longtemps. Mais des vidéos comme le récent « Pawri ho rhi hai » sont redevenues virales et la foule des médias sociaux l’aime clairement et veut plus de lui.

Il dit: «Les petites surprises que je reçois toujours sous la forme de Tapsee Pannu recréant Biggini Shoot ou Raveena Tandon Ma’am faisant une bobine sur ‘Tommy’ me permettent de continuer. Mukhate est prêt à accepter toutes les surprises ou toutes les courbes que la vie lui lancera après cela. Mais pour l’instant, comme le dit notre adage préféré, « Abhi toh pawri ho rahi hai! »