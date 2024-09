Claves évoque les intérieurs classiques des bistrots parisiens au café Le Cornichon

Le studio de design français Claves a transformé l’intérieur d’un café parisien, en introduisant un décor sur mesure de style rétro qui reflète l’architecture des bars et buralistes locaux des années 1930 à nos jours.

Claves Les fondatrices Laure Gravier et Soizic Fougeront ont été chargées de créer un espace alimenté par la nostalgie et la tradition française pour la réouverture de Le Cornichonun café de quartier contemporain, bar et restaurant appartenant à Bertrand Chauveau et Paul Henri.

« Comme l’objectif des propriétaires était de créer un lieu où des gens de tous horizons pourraient aller et venir du matin au soir, tous les jours de la semaine, le décor devait se prêter à toutes sortes de scènes », a expliqué le studio de design à Dezeen.

« Le café du matin en lisant le journal, le déjeuner d’affaires, l’apéritif entre amis, le dîner romantique, la soirée. »

Le Cornichon est situé sur un site d’angle, sa façade et son architecture étant conçues pour être indiscernables de celles d’un bar ou d’un bureau de tabac parisien local.

« Ce sont des lieux très identifiables mais intemporels, qui ne renvoient à aucune période particulière, ou plutôt qui traversent les époques en s’ajustant au fur et à mesure », précise Claves.

Des touches de styles d’époques différentes se reflètent dans la décoration du café. Son intérieur a été entièrement refait du sol au plafond, et Claves a également redessiné les baies vitrées et les stores de sa façade.

Claves a conçu le sol en mosaïque mouchetée du café pour refléter l’architecture typique des années 1930, tandis que la création d’un plafond ondulé laqué brillant était un clin d’œil à l’Italie des années 1950.

Du plâtre texturé a été appliqué sur les murs peints pour créer du contraste et mettre en valeur le plafond.

« Nous avons utilisé la palette classique des bistrots parisiens, notamment du rouge bordeaux, du vert bouteille, du crème et des détails chromés », a déclaré le studio de design.

Le comptoir et le poste de service du bar sont recouverts de panneaux stratifiés effet travertin en rouge mat, avec des plans de travail effet noyer en noir brillant.

Le bar du Cornichon était habillé de matériaux stratifiés rappelant le Formica, un matériau inventé au début du XXe siècle et utilisé dans de nombreux bars et bureaux de tabac d’après-guerre.

« Nous voulions que les clients se sentent très vite à l’aise et chez eux, qu’il y ait des « habitués », explique Claves. « C’est pourquoi nous avons repris les codes que tout le monde connaît et avons construit un espace rythmé, harmonieux et ponctué de détails amusants. »

Des miroirs et des baguettes chromées de style années 80, à l’intérieur et sur la façade, apportent de la brillance et rythment l’espace. Le studio a également ajouté des néons verts pour évoquer le style design de l’ère spatiale des années 60 et donner une atmosphère de fête au café.

« Nous avons également souhaité créer un espace très cinématographique, à l’image du film Un air de famille de Cédric Klapisch », explique le studio de design. « Cela se traduit par des marqueurs forts comme la frise peinte de « fumée » et la fresque dans les toilettes. »

La frise décorative, qui évoque des volutes de fumée, a été réalisée par le peintre décorateur Mauro Ferreira.

Les tables en stratifié sont accompagnées de banquettes vertes rembourrées de velours épais, conçues et produites sur mesure par un atelier parisien dans le style des banquettes de café confortables typiques.

Les dossiers en forme de vagues rappellent le design du plafond et les volutes de fumée de la frise. Des chaises en acier chromé et en similicuir noir ont également été conçues et fabriquées sur mesure par un autre atelier local.

De nombreux objets ont été chinés par le studio de design pour ajouter un élément de patine à l’intérieur, notamment le lavabo, le miroir et les luminaires du bar.

« Le flipper a été loué à un amateur de jeux d’arcade vintage et le porte-cartes a été acheté sur un site spécialisé », précise M. Claves.

Avant de fonder Claves en 2022, Gravier et Fougeront ont acquis leur expérience en travaillant ensemble pendant plusieurs années pour l’architecte d’intérieur français Pierre Yovanovitch.

La photographie est de Matteo Verzini.