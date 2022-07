Clauss, Ziyech, Bennacer, Antoine, Depay et plus

Par Josh Barker









Potins

Newcastle regarde à la fois l’attaquant de l’Atalanta Duvan Zapata et l’attaquant du Bayer Leverkusen Moussa Diaby. [Fabrizio Romano]

Hakim Ziyech quittera Chelsea cet été. [Fabrizio Romano]

Jonathan Clauss de Lens subira des tests médicaux ce matin alors que son transfert à l’Olympique de Marseille se rapproche malgré les rumeurs de Manchester United. [Fabrizio Romano]

Le jeune d’Aston Villa, Carney Chukwuemeka, attend un nouveau contrat d’une valeur de 100 000 £ par semaine au milieu de l’intérêt d’Arsenal. [Football Insider]

Napoli est intéressé par la signature du gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga.[ Todofichajes]

Manchester United envisage un joueur plus un contrat en espèces pour signer Ismael Bennacer cet été. [Calciomercato]

Liverpool a interrogé l’Ajax sur l’attaquant brésilien Antony. [Football Insider]

Tottenham voulait jouer à Memphis Depay lors du mercato estival, mais l’attaquant n’est pas intéressé par un retour en Premier League. [SPORT]

Chelsea a augmenté son offre de transfert à Séville pour Jules Kounde. [Relevo]

