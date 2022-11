Clause nonobstant : Trudeau et Ford échangent des critiques

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, accuse le premier ministre Justin Trudeau d’être «sélectif» lorsqu’il s’agit de condamner l’utilisation de la clause dérogatoire par les provinces et le met en garde contre l’engagement de pourparlers constitutionnels avec les premiers ministres du Canada.

“C’est très décevant. Le Premier ministre est sélectif dans certaines provinces, à propos de ses inquiétudes quant à l’annulation de la clause dérogatoire”, a déclaré Ford aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi matin.

Trudeau a vivement critiqué la récente décision de Ford d’invoquer la clause dérogatoire du projet de loi 28, une loi ontarienne adoptée la semaine dernière pour annuler des articles de la Charte des droits et libertés afin de légiférer un contrat avec 55 000 travailleurs de l’éducation et de le rendre illégal pour eux. faire la grève – la qualifiant de “mauvaise et inappropriée”.

« L’utilisation proactive de la clause nonobstant est en fait une attaque contre les droits fondamentaux des gens et, dans ce cas, est une attaque contre l’un des droits les plus fondamentaux disponibles, celui de la négociation collective », a déclaré Trudeau la semaine dernière, indiquant que le gouvernement fédéral était examinant ses options juridiques. Cependant, lundi, Ford a signalé qu’il était prêt à annuler la loi si les travailleurs retournaient en classe.

Pour défendre la décision de son gouvernement, Ford a déclaré lundi que la cause est un “outil constitutionnel à utiliser par les gouvernements provinciaux”.

“C’est tout à fait dans le droit de notre gouvernement d’utiliser cet outil”, a déclaré le premier ministre.

L’Ontario n’est pas la seule province à invoquer la clause dérogatoire controversée de la Charte des droits et libertés au cours des dernières années. Bien que Ford n’ait pas cité d’exemple précis de la façon dont Trudeau a été “sélectif” dans sa condamnation, le Québec a utilisé à deux reprises la clause relative aux lois sur la langue et les symboles religieux pendant le mandat de Trudeau.

Alors que le premier ministre a exprimé des inquiétudes quant à l’utilisation par le Québec de la clause dérogatoire, Trudeau a également dû faire face à des appels de ses adversaires fédéraux et de membres de son propre caucus pour qu’ils se fassent plus entendre et contestent l’utilisation du premier ministre du Québec François Legault dans le cas du projet de loi 21.

“Si le premier ministre veut s’asseoir et avoir une conversation constitutionnelle avec tous les premiers ministres, je peux vous assurer que tous les premiers ministres seront là pour parler des changements constitutionnels, s’il veut s’engager dans cette voie”, a déclaré Ford. « Je vous déconseille fortement de le faire. »

Invité lundi à répondre à la suggestion de Ford, Trudeau a déclaré que les Canadiens avaient de nombreuses priorités pour leurs dirigeants fédéraux et provinciaux, et que s’engager dans des conversations constitutionnelles était loin d’être une priorité.

« Ce gouvernement ne renoncera jamais à défendre les droits et les libertés des personnes », a déclaré Trudeau. « Et si les premiers ministres de tout le pays veulent éviter le genre de perturbations que nous avons vues en Ontario ces derniers jours, la réponse est simple. N’utilisez pas la clause nonobstant, de manière proactive.



