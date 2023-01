Claudio Reyna quitte le rôle d’Austin FC au milieu de la controverse de l’USMNT

Claudio Reyna a quitté ses fonctions de directeur sportif de l’Austin FC et “passera à un rôle de conseiller technique”, le club de la Major League Soccer. annoncé jeudi.

Cette décision fait suite à une controverse impliquant le manager de l’équipe nationale masculine américaine Gregg Berhalter et la famille du milieu de terrain américain et du Borussia Dortmund Gio Reyna, le fils de Claudio.

Des sources ont déclaré à ESPN que Reyna avait renoncé à certaines de ses fonctions de directeur sportif à Austin, bien que plus tôt ce mois-ci, le club ait insisté sur le fait que rien n’avait changé en ce qui concerne son rôle. Maintenant, Reyna est directeur sportif, bien qu’il contribuera dans un rôle consultatif.

“Je suis reconnaissante qu’Anthony et l’organisation m’aient donné l’opportunité de réduire mon rôle et mes responsabilités tout en continuant à contribuer au succès d’un club que j’aime”, a déclaré Reyna dans un communiqué du club. “Je suis très fier de ce que nous avons accompli, mais j’ai hâte d’avoir un rythme de travail moins fastidieux qui me permette toujours d’aider au développement continu du club.”

La gestion de Gio Reyna par Berhalter pendant la Coupe du monde, au cours de laquelle le patron américain a choisi d’utiliser le joueur dans un rôle réduit, a suscité la colère de la famille Reyna, ce qui les a amenés à communiquer directement avec les dirigeants du football américain.

Claudio Reyna a assumé le rôle de directeur sportif d’Austin en 2019 avant que l’équipe n’entre en MLS en 2021. John Rivera/Icon Sportswire via Getty Images

Après le tournoi au Qatar, Berhalter a parlé lors d’une conférence sur le leadership d’un joueur qu’il a failli renvoyer chez lui pendant la Coupe du monde en raison d’un manque d’effort à l’entraînement. L’individu a ensuite été identifié comme étant Gio Reyna. En réponse, Danielle Reyna, la mère de Gio, a raconté au directeur sportif de l’USSF, Earnie Stewart, un incident de violence domestique impliquant Berhalter et sa femme Rosalind en 1991.

Berhalter a par la suite révélé publiquement l’incident, l’USSF lançant une enquête qui est toujours en cours.

L’avenir de Berhalter avec l’USSF reste incertain. Son contrat a expiré fin décembre, mais plus tôt jeudi, la présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, a soutenu qu’il était toujours candidat pour reprendre son poste.

Plus tôt jeudi, l’USSF a annoncé les départs de Stewart et du directeur général de l’USMNT Brian McBride, Stewart partant pour occuper un poste de directeur technique au sein du club néerlandais du PSV Eindhoven. US Soccer a déclaré que les mouvements n’étaient pas liés à l’enquête.

Quant à Austin, l’actuel manager Josh Wolff assumera désormais également les fonctions de directeur du football, tandis que Sean Rubio, qui était auparavant directeur du personnel des joueurs du club, assumera le rôle de directeur sportif.

“Nous sommes reconnaissants des contributions de Claudio à la fois à notre club et à notre communauté”, a déclaré Anthony Precourt, propriétaire majoritaire et directeur général de l’Austin FC, dans un communiqué. “Claudio s’est engagé à la cause de la construction d’un club qui inspire Austin, et il restera en mesure de contribuer à notre organisation.”