Claudio Reyna démissionne de son poste de directeur sportif de l’Austin FC au milieu du scandale de l’USMNT

Doug McIntyre Journaliste de football

Au milieu d’une controverse impliquant son fils, sa femme et l’entraîneur de la Coupe du monde des États-Unis Gregg Berhalter, l’ancien capitaine américain Claudio Reyna a démissionné jeudi de son poste de directeur sportif de l’Austin FC, a annoncé le club MLS.

Reyna et sa femme, Danielle, ont fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci après que Danielle Reyna a admis avoir informé US Soccer d’une altercation domestique de 31 ans impliquant Berhalter et sa désormais épouse, Rosalind. Dans une déclaration envoyée à FOX Sports le 4 janvier, Danielle Reyna a déclaré avoir signalé l’incident après que Berhalter ait été cité disant qu’il avait failli envoyer un joueur, identifié plus tard comme le milieu de terrain de 20 ans Gio Reyna, originaire du Qatar pour le jeune Reyna. refus d’accepter un rôle en dehors du banc.

“Je soutiens ma femme, Danielle”, a déclaré Claudio Reyna dans sa propre déclaration à l’époque. “Moi aussi, j’ai été bouleversé par les commentaires de Gregg à propos de Gio après que les États-Unis aient été éliminés de la Coupe du monde.” FOX Sports a par la suite rapporté que Claudio Reyna avait également contacté de manière inappropriée l’entraîneur américain des moins de 17 ans Raphaël Wicky au sujet du rôle de Gio lorsque la jeune Reyna était membre de l’équipe de Wicky lors de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2019.

Le comportement des Reynas a été vertement critiqué depuis que la saga est devenue publique. Maintenant, un peu plus de trois semaines plus tard, Claudio Reyna a quitté le poste qu’il occupait avec le Verde depuis qu’il avait quitté un poste similaire avec le New York City FC en 2019.

“Nous sommes reconnaissants des contributions de Claudio”, a déclaré Anthony Precourt, propriétaire de l’Austin FC, dans un communiqué de presse annonçant la nouvelle. Il a ajouté que Reyna servira de conseiller technique au club à l’avenir. “Je suis reconnaissante qu’Anthony et l’organisation m’aient donné l’opportunité de réduire mon rôle et mes responsabilités”, a déclaré Reyna.

Que s’est-il passé entre Berhalter et les Reyna ? Alexi Lalas et David Mosse réagissent aux dernières nouvelles concernant Gregg Berhalter, Claudio Reyna et Gio Reyna.

Après avoir fait ses débuts en tant qu’équipe d’expansion en 2021, Austin a fait un énorme pas en avant sur le terrain la saison dernière, terminant deuxième de la Conférence Ouest derrière les éventuels champions de la Coupe MLS LAFC. Mais Reyna rester avec le club dans un rôle de premier plan et de face était probablement intenable après que son rôle dans la saga impliquant les Berhalters a été révélé.

L’entraîneur-chef de Precourt et d’Austin, Josh Wolff, entretient des relations profondes et de longue date avec Gregg Berhalter. En tant que propriétaire de l’époque du Columbus Crew, Precourt a embauché Berhalter comme premier entraîneur, tandis que Wolff a été le meilleur assistant de Berhalter avec le Crew et l’équipe nationale avant de prendre la relève à Austin avant la première saison du club. L’enquête indépendante sur l’incident de Berhalter et les communications de Claudio et Danielle Reyna avec le personnel de l’équipe pendant la Coupe du monde 2022 est en cours.

Austin a promu Sean Rubio, qui occupait le poste de directeur du personnel des joueurs du club depuis 2020, au poste de directeur sportif par intérim.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

Les meilleures histoires de FOX Sports :