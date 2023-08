Claudio Ranieri se moque de Mancini pour avoir accepté un poste en Arabie Saoudite

L’éminent manager italien Claudio Ranieri a eu des mots choisis pour Roberto Mancini, qui a récemment repris le poste de l’équipe nationale d’Arabie Saoudite. Mancini était le manager de l’équipe nationale italienne. Cependant, il a démissionné juste avant que l’Italie ne poursuive ses qualifications pour l’UEFA Euro 2024 en septembre.

Parler à Supertélé, Ranieri a déclaré que les richesses de l’Arabie saoudite ne sont pas son principal facteur décisif lorsqu’il s’agit d’un poste de direction. Il s’agit plutôt de gagner les plus grandes compétitions. Mancini reçoit sûrement un beau salaire, même comparé à ses gains avec l’équipe nationale italienne.

« L’équipe nationale d’Arabie Saoudite ? Honnêtement, je n’y serais pas allé. Je préfère la motivation autre que l’argent », a déclaré Ranieri.

Ranieri est un compagnon en matière de gestion du football. Actuellement, il est le patron de Cagliari en Serie A. Cependant, ses précédents mandats de direction incluent des arrêts en Italie, en France, en Angleterre, en Espagne et dans des équipes internationales. Son rôle le plus célèbre a été son passage à Leicester City. Là, il a aidé les favoris de la relégation à remporter la Premier League dans l’un des revirements les plus étonnants de l’histoire. Cependant, il a depuis constaté une chute du sommet. Ses différents passages dans des clubs lui ont apporté différents succès. La moins réussie d’entre elles a été une demi-saison de relégation avec Watford.

Ranieri dit que la décision de Mancini en Arabie Saoudite est une question d’argent

L’Italien est un nom marquant, au même titre que Roberto Mancini. Cependant, malgré son âge avancé, Ranieri ne considère pas l’argent comme sa principale motivation. Roberto Mancini n’a peut-être pas partagé ce point de vue. Mancini était un prétendant à quitter l’équipe nationale italienne après son échec à se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Cela dit, il a mené l’équipe à la couronne de l’Euro 2020 de manière dramatique contre l’Angleterre.

Aujourd’hui, Mancini gagne plus de 25 millions de dollars par an grâce à son contrat de trois ans avec l’équipe nationale d’Arabie saoudite. Ce contrat court jusqu’en 2026, date à laquelle l’Arabie saoudite tentera de se qualifier pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

PHOTO : IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto