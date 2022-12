Claudio Ranieri revient à l’entraîneur de Cagliari après 31 ans

Claudio Ranieri a entraîné Watford pour la dernière fois en Premier League la saison dernière. Photo par EPA/Vickie Flores

Cagliari a nommé le très voyagé Claudio Ranieri comme entraîneur-chef avec un contrat jusqu’en juin 2025, la Serie B club annoncé vendredi, 31 ans après avoir quitté le rôle.

L’Italien de 71 ans est surtout connu en Angleterre pour avoir guidé Leicester City vers un titre de conte de fées en Premier League en 2016, mais il n’a pas réussi à faire fonctionner sa magie à Watford car ils n’ont gagné que sept points en trois mois avant de quitter son emploi en janvier. .

Ranieiri a également dirigé plusieurs clubs en Italie, dont la Juventus, l’AS Roma et l’Inter Milan, ainsi que des équipes en Espagne et en France. Il a remporté la Coppa Italia, la Copa del Rey et la Super Coupe de l’UEFA au cours de sa carrière d’entraîneur.

Il prend le relais d’une équipe de Cagliari qui occupe la 14e place du deuxième niveau après avoir été reléguée la saison dernière.

Le prochain match de l’équipe de l’île de Sardaigne aura lieu le 26 décembre avec un match à domicile contre Cosenza.