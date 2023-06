Claudio Ranieri ramène Cagliari en Serie A via les séries éliminatoires

Leonardo Pavoletti de Cagliari a marqué dans le temps d’arrêt pour assurer son retour en Serie A avec une victoire 1-0 à Bari dimanche lors de leur match retour des éliminatoires de promotion, privant leurs adversaires d’une place dans l’élite italienne avec une victoire cumulée de 2-1.

Cagliari était sous pression dans un Stadio San Nicola brumeux où seule une victoire les verrait promus.

Le match aller s’est terminé 1-1 jeudi alors qu’un but précoce de Gianluca Lapadula a été annulé par un penalty tardif de Mirco Antenucci de Bari et si le match retour s’était également terminé par un match nul, Bari aurait augmenté après avoir terminé plus haut dans le tableau.

Cagliari a eu du mal à créer quoi que ce soit pendant la majeure partie du match, mais sous une pluie battante, Pavoletti a volé dans le vainqueur quatre minutes après le début du temps d’arrêt.

Le résultat a renvoyé l’équipe du manager vainqueur de la Premier League Claudio Ranieri dans l’élite après une absence d’un an. Ils rejoindront Frosinone et Gênes en tant qu’équipes promues en Serie A pour la saison 2023-24.

Bari a terminé la saison en troisième position, cinq points devant Cagliari en cinquième position.

Lors des éliminatoires de relégation de Serie A dimanche, Hellas Verona a battu Spezia 3-1 pour rester dans l’élite, tandis que Spezia jouera en Serie B la saison prochaine.