Lorsqu’il s’agit d’anciens footballeurs ou managers possédant des chevaux de course, les plus connus sont, naturellement, Michael Owen et Sir Alex Ferguson.

Tous deux sont des passionnés de courses de chevaux, Owen possédant ses propres écuries à succès tandis que Ferguson s’est brouillé avec John Magnier, un actionnaire majeur de Manchester United, en 2002, autour de la propriété du Cheval européen de l’année 2002, Rock of Gibraltar.

Cependant, la possession d’un cheval de course n’est pas beaucoup plus étrange que lorsque l’ancien attaquant de Chelsea, du Bayern Munich et du Werder Brême Claudio Pizarro et Joey Barton possédaient autrefois un cheval ensemble, le nommant Crying Lightning d’après le premier single du troisième album des Arctic Monkeys, Humbug.

Confirmation à QuatreQuatreDeux qu’ils partageaient la double propriété du cheval de course, Pizarro explique comment le partenariat est né.

“Joey avait le même directeur de course que moi et c’est comme ça qu’on m’a présenté”, explique Pizarro à FFT. “On s’est rencontrés et on s’est dit : ‘Ayons un cheval ensemble !’

“Nous ne l’avons plus mais il s’appelait Crying Lightning.

“J’adore les chevaux. J’en possédais pas mal chez moi au Pérou et j’aimais les nommer d’après des footballeurs ou des villes allemandes : Don Jupp, Uli Hoeness et Müller… Gerd, pas Thomas !”

En effet, Pizarro posséderait plus de 50 chevaux de course en Amérique du Sud, assistant régulièrement à des rencontres depuis sa retraite du football professionnel en 2020.

Les meilleures offres du jour sur FM23 (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Alors que Barton et Pizarro n’ont jamais joué dans le même club – Pizarro n’a passé qu’une saison en Angleterre avec Chelsea en 2007/08 avant de retourner en Allemagne – Crying Lightning a concouru 13 fois, gagnant à trois reprises et terminant dans les trois premiers sur deux autres.

La dernière course de Crying Lightning a eu lieu à l’hippodrome de Tampa Bay Downs en Floride, en février 2012.

Pizarro possèderait plus de 50 chevaux de course en Amérique du Sud, tandis que Barton a également eu un certain nombre d’autres chevaux nommés d’après des chansons – notamment, My Propeller, un autre numéro d’Arctic Monkeys, et Hand in Glove, un single de The Smiths.