Claudio Bravo devient le remplaçant de Ter Stegen au Barça

Plus d’actualités Plus d’actualités sur FC Barcelone

Le FC Barcelone a confirmé ce mois-ci grave lésion de Marc André ter Stegenqui se perdra pratiquement ce queda de temporada por une « rotura completea del tendón rotuliano de la rodilla derecha ». Le club est à vueltas avec la recherche d’un remplaçant possible et Claudio Bravo a postulé à sí mismo pour retourner au club.

Un mois après avoir annoncé sa retraitele Chili pourrait s’inscrire au football pour occuper le poste qui déjà s’est joint à l’équipe azulgrana, et cela a été confirmé dans les déclarations pour GagnantGagnant: « Si le Barça m’appelle, je suis prêt« .

Claudio Bravo J’ai joué à Barcelone entre 2014 et 2016, alternant précisément avec la portería culé avec Marc André ter Stegen. Luis Enrique a déclaré à l’Allemagne la Ligue des Champions et la Coupe du Roi que le méta sud-américain était chargé d’être un petit palos en LALIGA, où il a été proclamé. Zamora en 14/15.

Claudio Bravo, lors de son étape à Barcelone (Photo : EFE).

C’est l’une des plus grandes époques de l’histoire du Cuadro Catalán, en conséquence triplet bajo les órdenes de Luis Enrique et avec les goles de la MSNcomposé de Leo Messi, Luis Suárez et Neymar. Au total, la méta a gagné les Ligas, les Coupes du Roi, la Supercoupe d’Espagne, la Supercoupe d’Europe, le Mondial des Clubs et la Ligue des Champions de 2015 à Berlin.

Además del Barcelona, ​​Claudio Bravo se forme dans le Colo Colo de votre pays et le saut en Europe dans la Real Sociedadavec qui j’ai joué un jour avant l’arrivée du Barça en 2014 en changeant de 12 millions d’euros. En 2016, Pep Guardiola le reclut pour Manchester City un changement de 18′ kilos‘ et tout le monde a joué quatre fois avant de passer d’autres quatre années sur les fils du Real Betisle dernier club de sa carrière. Entre votre palmarès destacan aussi las dos Copas América conquistadas contre le Chiliambas como miembro del equipo azulgrana.

Claudio Bravo a annoncé son retraité à moins d’un mois

Avec les verts, ils ont finalisé leur contrat le 30 juin et, depuis deux mois, ils ne rencontrent pas d’équipe entre ceux qui contestent le Copa América contre le Chilile porteur a annoncé à sa retraite : « Je vais arrêter le football professionnel. Je pense qu’il a pris une décision certifiée, une décision méditée, une décision qui a également été discutée à un niveau familier et avec mon avenir le plus proche ».

« Je pense que c’est aussi le moment de faire un cycle très important dans ma vie. C’est aussi un moment pour pouvoir commencer une autre étape de ma vie et aussi familière, qui sera probablement la même chose que cette étape qui nous apporte de grandes satisfactions à tous les sentiments », a déclaré Claudio Bravo dans une vidéo partagée sur ses réseaux.

Maintenant, un mois après, le porteur pourrait se garer en retraite et améliorer le propriétaire qui est libre à Barcelone et la nécessité pour les bleus de gagner un poste pour qu’Iñaki Peña se présume titulaire. Un sus 41 ansle gardien arrive après une dernière période dans le Betis en ce qui concerne disputó nueve partidos, en los que encajó siete goles.