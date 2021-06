Claudio Bravo contrecarre Lionel Messi alors que l’Argentine est frustrée de remporter les qualifications pour la Coupe du monde

Lionel Messi et Claudio Bravo étaient coéquipiers dans un vestiaire victorieux de Barcelone. Mais leurs carrières sont encore plus marquées par des moments qui les mettent en opposition. Bravo était le gardien chilien qui a triomphé des tirs au but lors des finales de la Copa America en 2015 et 16, refusant à chaque fois à Messi un titre senior avec l’Argentine. Et jeudi soir, lorsque la qualification de l’Amérique du Sud pour la Coupe du monde a repris, ils ont été impliqués dans un autre duel privé.

Le premier sang est allé à Messi, remportant un penalty. Mais après Alexis Sanchez avait tiré le niveau du Chili, le reste de la nuit appartenait à Bravo.

Du bord de la surface, Messi a décoché un superbe coup franc par-dessus le mur. Bravo s’est précipité sur son but pour récupérer le ballon. Ensuite, Messi a eu un autre coup franc, le rapprochant encore plus du coin supérieur et a coupé la barre. Et puis, dans les phases finales, Messi est parti à la recherche de la victoire. Il a coupé une fois de la gauche et a tiré au premier poteau. Bravo a plongé pour bloquer le tir. Messi a coupé une fois de plus et a visé le coin le plus éloigné. Bravo a plongé à droite pour faire basculer le poteau.

Le match nul 1-1 a été une frustration pour l’Argentine. Ils restent deuxième du tableau – ils seront dépassés dans le cas improbable d’une victoire de l’Équateur face au Brésil vendredi – mais n’ont marqué que trois buts en deux matches à domicile, et deux d’entre eux sont venus du point de penalty.

Ils ont rarement été troublés par une équipe chilienne peu ambitieuse qui jouait son premier match de compétition sous la direction de l’entraîneur Martin Lasarte. Gardien débutant Emiliano Martinez avait peu à faire à part ramasser le ballon dans les filets lorsque le Chili a égalisé. Charles Aranguiz frapper un coup franc au-delà du deuxième poteau, Gary Medel tourné à travers le visage et Alexis Sanchez a fait le reste.

Mais dans la ville septentrionale de Santiago del Estero, l’Argentine était d’une stérilité inquiétante. Une partie de cela peut sûrement être attribuée à la longue mise à pied, les joueurs se rencontrant pour la première fois depuis novembre et ayant peu de temps pour s’entraîner. Il y avait aussi un léger changement de formation. L’entraîneur Lionel Scaloni a travaillé avec un trio de milieu de terrain, mais cette fois, il a aligné deux ailiers – Lucas Ocampos et Angel Di Maria rappelé – avec Messi et l’avant-centre Lautaro Martinez, n’en laissant que deux au centre. Cela les a laissés désarticulés, bien que Di Maria ait voleté de manière intéressante pendant une heure. Il était l’homme derrière la pénalité, renversant la défense avec une belle balle pour Martinez, qui a été renversé par Guillermo Maripan.

Lionel Messi et Claudio Bravo s’embrassent au coup de sifflet final. Juan Mabromata, piscine via AP

Le penalty de Messi semblait mettre l’Argentine sur la voie d’une victoire confortable à domicile. Au lieu de cela, ils ont eu lieu à domicile, comme l’Uruguay, qui a joué un match nul et vierge décevant avec le Paraguay.

Avec Edinson Cavani suspendu, l’entraîneur uruguayen Oscar Washington Tabarez a eu la chance de s’éloigner de sa formation habituelle en 4-4-2 – et a été surpris en allant avec trois défenseurs centraux. C’était une option étrange contre des adversaires très défensifs, se contentant d’attendre et d’espérer lancer des rafales occasionnelles de Miguel Almiron. Le Paraguay a joué un quatre arrière entièrement composé de défenseurs centraux et l’Uruguay a eu du mal à jouer à travers ou autour d’eux.

L’Uruguay n’a pas eu de chance de se voir refuser un but en première mi-temps pour un hors-jeu douteux, et peut se réjouir des débuts encourageants du dernier de ses produits pour les jeunes, le meneur de jeu. Facundo Torres, qui était brillant et inventif, bien qu’un peu trop enthousiaste, quand il est entré pour la dernière demi-heure. Il a bien trouvé l’espace et s’est combiné avec Luis Suarez, mais la percée n’est jamais venue. Le tirage au sort laisse les deux équipes derrière les trois premiers avec sept points, où elles sont rejointes par la Colombie, qui a célébré le premier match de l’entraîneur Reinaldo Rueda en charge avec une victoire 3-0 contre le Pérou.

C’était un match brouillon jusqu’à peu de temps avant la mi-temps, lorsque le Pérou n’a pas réussi à faire face à un coup franc et à un défenseur dégingandé. Yerry Mina en a profité pour rentrer à la maison. Puis vint une effervescence d’activité. Le Pérou avait l’arrière gauche Miguel Trauco quelque peu durement expulsé. Juste après l’entracte, la Colombie les a fait payer, Stefan Médina passage de l’espace laissé vacant par Trauco pour Matheus Uribe à la tête du second. Avec le Pérou encore sous le choc, Luis Diaz en a ajouté un troisième, avant, lors de sa première action depuis son entrée, de remplacer l’arrière droit colombien Daniel Munoz a été expulsé dans une décision qui semblait également extrêmement dure – un cas classique, peut-être, d’un arbitre tentant de compenser. Le problème du point de vue du Pérou était que le match était déjà perdu, et les espoirs d’une deuxième Coupe du monde consécutive semblent de plus en plus sombres.

Le Pérou n’a pas pu renouveler son effectif. Ce n’est en aucun cas la faute de l’entraîneur Ricardo Gareca, qui a merveilleusement bien fait d’emmener ce groupe de joueurs en Russie 2018. Pour la huitième année consécutive, aucun club péruvien n’a atteint les huitièmes de finale de la Copa Libertadores, Champions d’Amérique du Sud. Ligue. Il y a une pénurie de nouveaux talents. La vieille garde devra organiser un rallye extraordinaire si le Pérou veut se rendre au Qatar. Ils n’ont qu’un point en cinq matchs et, après que la Bolivie ait entamé le tour avec une victoire 3-1 sur le Venezuela, le Pérou est désormais tristement enraciné au bas du tableau.