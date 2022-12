Claudia Winkleman révèle la façon géniale dont la BBC sépare les traîtres des fidèles

CLAUDIA Winkleman a révélé certains des secrets de l’émission des traîtres – alors que la série à succès sur le mystère du meurtre de la BBC a accroché les fans.

L’émission voit un groupe de candidats essayer de déterminer qui est le véritable traître de la meute.

L’émission de télé-réalité est animée par Claudia Winkleman de Strictly et implique 22 candidats, dont certains sont choisis pour être les traîtres.

Depuis la première diffusion de l’émission en octobre, les téléspectateurs sont sur le bord de leur siège alors que les concurrents s’entretuent dans un jeu sauvage de qui est qui.

Maintenant, l’animatrice, Claudia, 50 ans, a répondu à l’une des questions brûlantes laissées par les téléspectateurs sur les réseaux sociaux alors qu’elle parlait à l’animateur de BBC Radio 2, Scott Mills, 49 ans.

Au cours de leur conversation sur l’émission de radio populaire, Scott a demandé à Claudia : “Comment font-ils pour ramener tous les traîtres au château sans que les autres ne les repèrent ?”

Il a ajouté: “Comment séparent-ils tout le monde lorsque les traîtres choisissent qui tuer?”

Et l’hôte de Strictly Come Dancing a répondu: “Au fait, je ne plaisante pas, j’aimerais penser que la chose la plus importante était les gants sans doigts que je portais, mais ce n’est tout simplement pas vrai. Le plus important, c’est qu’ils ne le sachent jamais.

Le présentateur de la BBC a alors révélé tous les secrets de l’émission : « Alors tout le monde s’en va, ils montent tous dans la voiture, l’horloge sonne, ils s’en vont tous. Les Traîtres se rencontrent bien plus tard. Ils habitent tous à des endroits différents, ils n’ont pas de téléphone. Ils sont marqués par l’homme.

Elle a poursuivi : « Vous ne savez pas si vous avez déjà joué au netball Scott ? Je n’étais pas très doué pour ça, mais c’est une question de marquage – ils sont marqués par l’homme. Ils vont dans des endroits individuels, puis un peu plus tard, les traîtres sont ramenés. »

Le spectacle est déjà devenu un succès et il reviendra maintenant pour une autre diffusion l’année prochaine, car la BBC a décroché un accord avec Studio Lambert après ses débuts décisifs le mois dernier.

En arrivant dans un grand château écossais, un petit groupe est secrètement sélectionné par l’hôte pour être des “traîtres”, après quoi les “fidèles” restants sont éliminés en étant “assassinés” par les traîtres – le tout dans le but de gagner 120 000 £.

