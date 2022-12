Claudia Winkleman, l’animatrice des traîtres, annonce une tournure révolutionnaire avant la finale de l’émission

L’animatrice de THE Traitors, Claudia Winkleman, a fourni des informations révolutionnaires aux joueurs de l’émission avant la grande finale.

Les téléspectateurs ont vu les 22 joueurs être réduits à seulement cinq au cours des quatre dernières semaines dans l’émission BBC One, mais deux traîtres, Kieran et Wilfred, restent en liberté.

Bbc

Les joueurs ont été informés que c’était à eux de décider quand le jeu se terminerait[/caption] Bbc

L’hôte Claudia a dit aux joueurs ce qu’ils auraient à faire[/caption] Bbc

Les cinq derniers se composent de traîtres, Kieran et Wilfred, et de fidèles Hannah, Aaron et Meryl[/caption]

Les fans ont été informés que s’il restait des traîtres à la fin du jeu, ils se précipiteraient et remporteraient le pot, qui se compose d’un peu plus de 80 000 £, pour eux-mêmes.

Après que les derniers joueurs restants aient pris la décision de bannir l’ancienne star d’EastEnders, Maddy, Claudia leur a dit de se diriger vers l’extérieur où elle leur donnerait des nouvelles.

Alors que les concurrents attendaient nerveusement, avec du champagne à la main, Claudia est arrivée pour leur faire savoir qu’il n’y aurait pas de meurtre que la nuit et une autre tournure choquante.

Claudia a déclaré: “Demain, vous allez affronter la mission de mettre fin à toutes les missions.

“Non seulement cela, votre soirée a encore les enjeux les plus élevés.”

Le présentateur a poursuivi: “Il y aura une table ronde demain et après cela, vous déciderez quand le jeu se terminera.”

Les joueurs restants avaient l’air stupéfaits en laissant échapper un soupir.

Claudia a ajouté : “Lorsque vous êtes sûr qu’il ne reste plus de traîtres, vous me le dites simplement et le jeu se termine.

“N’oubliez pas que s’il reste un traître ou des traîtres, ils prennent tout le prix et c’est beaucoup d’argent.”

Cette nouvelle tournure de choc mettra une pression accrue sur les concurrents restants car ce sera à eux de décider quand ils croient que tous ceux qui restent sont des fidèles.

Cette opportunité donne aux joueurs une dernière chance de bannir toute personne qu’ils pensent être un traître.

Qui réussira dans la grande finale de l’émission – les traîtres Wilfred et Kieran ou les fidèles Aaron, Meryl et Hannah.