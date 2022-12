Claudia Winkleman de Strictly se prépare pour sa propre émission de chat de la BBC après que le pilote a créé le «buzz» parmi les patrons de Beeb

Claudia Winkleman, animatrice STRICTEMENT, est en ligne pour obtenir sa propre émission de discussion sur la BBC.

Le présentateur, 50 ans, a filmé un pilote de The Claudia Winkleman Show avec So Television, l’équipe derrière la série à succès de Graham Norton.

Cela vient alors que sa série de réalité psychologique BBC1 Les traîtres a été remise en service pour une deuxième série, qui sera tournée au printemps.

Une source télévisée a déclaré : « Claudia devient rapidement l’une des présentatrices les plus populaires sur le Beeb.

“Son pilote d’émission de chat a fait l’objet d’une tempête avec les dirigeants et il y a déjà beaucoup de buzz à ce sujet.

“Elle a un esprit vif comme un rasoir et connaît tout le monde dans l’industrie, donc elle serait parfaite.”

Malgré son succès, la maman de trois enfants, mariée au producteur de cinéma Kris Thykier, 50 ans, apprécie toujours sa vie de famille.

Claudia, qui est la fille de la rédactrice en chef du journal et personnalité de la télévision Eve Pollard, 78 ans, a déclaré : « Je me sens chanceuse pour ce que je fais mais c’est un travail, n’est-ce pas ?

“Vous en êtes fier et vous voulez bien faire, mais quand vous rentrez chez vous, tout se résume à : ‘Est-ce qu’on commande une pizza ou est-ce que je fais des lasagnes ?’.

“J’ai grandi avec un éditeur de journal en tant que mère et elle n’en a jamais parlé.





«Elle s’en est occupée et c’était invisible dans nos vies. Nous aurions des œufs et des frites et regarderions Arsenal mais nous n’avons jamais su ce qu’elle faisait.

“Elle quittait simplement la maison et revenait avec des talons hauts sentant le parfum – elle était incroyable.”