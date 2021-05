Claudia Winkleman de Strictly est presque méconnaissable alors qu’elle révèle des astuces de flirt dans un ancien clip de la BBC

STRICTEMENT Come Dancing, l’animatrice Claudia Winkleman est presque méconnaissable dans un clip déterré par les archives de la BBC.

La Société a dépoussiéré le clip de ses voûtes de 1996, alors que le présentateur n’avait que 24 ans.

5 Claudia Winkleman avait l’air très différente quand elle avait 24 ans sur Good Morning de la BBC

Claudia est apparue en tant que « Chat Up Connoisseur » dans Good Morning With Anne et Nick.

Dans l’émission, une rivale de longue date de This Morning, elle a donné quelques conseils pour animer Nick Owen – avec la co-animatrice Anne Diamond nulle part.

Dans le clip, posté par la BBC sur Twitter, Claudia a insisté sur le fait qu’elle « rarement » était approchée par des hommes, mais a ajouté: « Je suis très excitée quand je le fais. »

Elle a expliqué: « Le contact visuel. Tout est un contact visuel, mais cela peut être terrifiant. Vous pouvez être assis de l’autre côté du bar en établissant un contact visuel pendant une heure et demie, puis il partira.

5 Elle a été présentée comme un « Connoisseur de Chat Up » lors de l’apparition diurne de 1996 Crédit: Twitter

5 Elle a été interviewée par Nick Owen dans un segment sur les rencontres modernes Crédit: Twitter

«Ils pourraient l’instiguer – si ma fille s’approche d’un gars qui lui dit ‘veux-tu une lumière?’ elle a quatre boîtes d’allumettes dans son sac.

« Elle ne veut pas de match, elle veut autre chose. Les garçons sont si gentils et je ne pense pas qu’ils s’en rendent compte. La peur du rejet est énorme – ils doivent l’accepter. »

Les fans ont été étonnés que ce soit Claudia dans l’apparence des années 90 – avec un halètement: « Elle est méconnaissable. »

Un autre a plaisanté c’était un regard rare sur la star, qui a maintenant 49 ans, « avant la frange ».

5 Claudia, vue ici sur Graham Norton l’année dernière, a ensuite adopté sa célèbre frange Crédit: PA

5 La star est devenue une star de la télévision devant Strictly Come Dancing avec Tess Daly

La technique de conversation de Claudia a clairement porté ses fruits – quatre ans après le tournage du clip, elle a épousé le producteur de cinéma Kris Thykier.

Le couple, qui s’est marié en 2000, partage maintenant trois enfants, Jake, 18 ans, Matilda, 14 ans et Arthur, neuf ans.

Après des passages sur des émissions telles que le classique culte God’s Gift, elle a fait le saut vers le spin-off Strictly It Takes Two en 2004, avant de passer à l’avant de l’émission des résultats du dimanche en 2010.