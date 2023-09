Claudia Sheinbaum, ancienne maire de Mexico, candidate du parti au pouvoir à la présidentielle

MEXICO (AP) — L’ancien maire de Mexico sera le candidat présidentiel du parti dominant au pouvoir, ce qui rend très probable que le Mexique élise sa première femme présidente l’année prochaine.

La décision motivée par les sondages des membres du parti Morena signifie que Claudia Sheinbaum se présentera comme candidate du parti à l’élection présidentielle de juin. La constitution mexicaine interdit au président sortant Andrés Manuel López Obrador de briguer un second mandat de six ans.

Le président du Conseil national de Morena, Alfonso Durazo, a déclaré que Sheinbaum avait battu Ebrard, son plus proche rival, à deux chiffres dans cinq sondages de parti.

Sheinbaum est une proche alliée du président et, en tant que candidate de Morena, elle bénéficiera d’un net avantage. La semaine dernière, une large coalition d’opposition a choisi comme candidate la députée Xóchitl Gálvez.

Sheinbaum, 61 ans, était à la tête de l’ancien secrétaire aux Affaires étrangères Marcelo Ebrard lors d’un récent sondage et tous deux avaient démissionné de leurs fonctions pour faire campagne à plein temps.

Quelques heures avant l’annonce de mercredi, Ebrard s’est plaint d’irrégularités dans le processus, a déclaré qu’il fallait y mettre fin et a accusé son parti de ressembler de plus en plus au Parti révolutionnaire institutionnel qui a dirigé le Mexique pendant 71 ans, permettant à chaque président de choisir son successeur. Il a déclaré qu’il déciderait lundi de la manière de procéder.

Scientifique de formation en environnement, Sheinbaum se situe solidement à gauche du spectre idéologique. Elle a fréquemment fait écho aux diatribes de López Obrador contre les politiques économiques néolibérales des précédents présidents mexicains, leur reprochant les inégalités béantes et les niveaux élevés de violence du pays.

López Obrador avait déclaré qu’il laisserait les fidèles du parti décider de son candidat.

The Associated Press