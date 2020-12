L’acteur de renom et mère de deux enfants Claudia Karvan a été filmé en train de rouler à près de 20 km / h au-dessus de la limite de vitesse dans une zone scolaire.

La star de 48 ans de The Secret Life of Us a été détectée conduisant 59 km / h dans une zone de 40 km / h sur Bunnerong Road à Maroubra dans le sud-est de Sydney.

Karvan était au volant d’un break noir lorsqu’elle a été récupérée par un radar entre la rue Parer et l’avenue Fitzgerald à 8 h 04 le 5 mai.

Le multiple gagnant de Logie ne s’est pas présenté et n’était pas représenté au tribunal local de Waverley lorsque l’affaire a été entendue mardi.

Au lieu de cela, Karvan a fourni un plaidoyer de culpabilité écrit pour avoir dépassé la limite de vitesse de plus de 10 km / h dans une zone scolaire et a été condamné à une amende de 300 $.

Karvan, qui a un fils adolescent et une fille avec son partenaire de longue date Jeremy Sparks, est apparu comme un enfant acteur dans les films Molly (1983) et High Tide (1987).

Elle a joué un enseignant qui a une liaison avec un élève dans The Heartbreak Kid en 1993 et ​​est surtout connue pour ses rôles dans The Secret Life of Us (2001-2005) et Love My Way (2004-2007).

Karvan a remporté Logies pour l’actrice la plus remarquable dans une série dramatique pour La vie secrète de nous et Love My Way et l’actrice la plus remarquable pour le téléfilm Saved.

En tant que coproductrice et co-scénariste de Love My Way, elle a remporté trois AFI Awards pour la meilleure série dramatique et a sorti trois autres gongs AFI dans les catégories d’acteur.

Karvan vit à Redfern dans le centre-ville de Sydney avec Sparks et leurs deux enfants.