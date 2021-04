Claudia Jordan, une vraie femme au foyer d’Atlanta, a affirmé que Kanye West avait «essayé» de sortir avec elle, mais «ne pouvait pas le faire» à cause de sa femme Kim Kardashian.

La star de Bravo a fait ces déclarations lors d’une récente apparition sur Le spectacle Domenick Nati.

9 Claudia a affirmé que Kanye West avait « essayé » de sortir avec elle Crédits: Getty

9 L’ancien RHOA a laissé entendre que le rappeur était avec Kim à l’époque Crédit: AFP

9 Claudia a dit qu’elle ne pouvait pas sortir avec Kanye à cause de Kim Crédit: E!

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait de sortir avec le rappeur de 43 ans, Claudia dit: « Non. Kanye a déjà essayé, donc non, merci. »

La femme de 48 ans a ensuite rappelé ses interactions passées avec Kanye, partageant: « Il a essayé il y a des années. Nikki Chu et moi étions dans le club. Ils ont fermé la porte … Je vous ai raconté toute cette histoire.. «

Après avoir ajouté qu’elle avait rencontré Kanye alors que Kim, 40 ans, était encore sur la photo, elle a déclaré: « Je l’ai déjà rencontré et, vous savez quoi, j’ai aussi passé du temps avec Kim. Et [because of] «Girl Code», je ne pouvais pas le faire. Disons ça. «

Claudia n’a pas donné une chronologie exacte de l’interaction, bien que cela implique qu’il sortait avec Kim à l’époque.

9 L’ancienne star de Bravo a fait ces déclarations lors d’une récente interview Crédit: Instagram @claudiajordan

9 Elle est apparue sur RHOA lors de la septième saison Crédits: Getty

L’ancien Bravo l’étoile n’est apparue que sur RHOA pendant une saison, bien que les fans se souviendront probablement d’elle pour ses querelles avec la star originale Nene Leakes.

Kanye est récemment célibataire, car le L’incroyable famille Kardashian star officiellement a demandé le divorce de Kanye en février après des mois de spéculation sur la fin de leur mariage de sept ans.

L’ancien couple travaille actuellement sur des accords de garde pour leurs quatre enfants: Nord, sept, Saint, cinq, Chicago, trois, et Psaume, un.

9 Kim a demandé le divorce de Kanye en février Crédit: Instagram

9 La paire s’est mariée en 2014 Crédits: Getty Images – Getty

TMZ avait précédemment signalé que le créateur de Yeezy a déposé une demande de garde légale et physique conjointe de leurs enfants.

Le couple a décidé de coparentalité à l’amiable, bien que Kanye passe la majorité de son temps à des kilomètres de là dans son complexe du Wyoming.

Le couple de célébrités a accepté de diviser leur 2 milliards de dollars de fortune uniformément, ce que The Sun a exclusivement rapporté après l’annonce du divorce.

9 Ils partagent quatre enfants ensemble Crédit: Instagram

Kanye est techniquement le plus riche des deux, avec une fortune stupéfiante de 1,3 milliard de dollars en raison de son empire musical et de ses entreprises de mode.

Cependant, Forbes a récemment révélé que Kim avait rejoint son futur ex sur la liste des milliardaires, après avoir récolté « l’argent de la télé-réalité et des contrats d’approbation, et un certain nombre d’investissements plus modestes ».

La richesse de Kim est également due à «l’argent provenant de la télé-réalité et des contrats d’approbation, et à un certain nombre de petits investissements».