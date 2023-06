Claudia Fogarty de Love Island montre ses abdos en bikini noir et bottes de cow-boy alors qu’elle fait la fête à Ibiza

La beauté de LOVE Island, Claudia Fogarty, a exposé ses abdominaux toniques dans un petit haut de bikini noir en Espagne.

Claudia – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 plus tôt cette année – a vécu sa meilleure vie de célibataire en faisant la fête à Ibiza avec des amis.

La star de télé-réalité, 28 ans, avait l’air magnifique alors qu’elle posait dans un haut de bikini à cordes et une jupe fendue à hauteur de cuisse.

Elle a associé son look de plage à une paire de bottes de cow-boy argentées, un haut court à manches noires et un sac à main à paillettes argentées et noires.

L’étourdissante portait un maquillage bronzé impeccable, qui mettait en valeur son bronzage doré et coiffait ses tresses blondes pulpeuses en vagues lâches.

Claudia a partagé les photos avec ses fans en écrivant : « First day Beach Star Ibiza Hotel ».

De nombreux fans ont été ravis par le cliché de maillots de bain de Claudia, avec une écriture : « Oh absolument irréel. »

Une autre personne a commenté: « Tu as l’air fou », tandis qu’une troisième a posté: « Icône de style ».

Ce ne sont pas les premières vacances de Claudia ce mois-ci.

Il y a quelques semaines, Claudia et sa meilleure amie Samie Elishi ont fait une croisière de 300 £ la nuit autour de la Méditerranée.

Les stars de télé-réalité avaient tenu leurs abonnés au courant de leur emploi du temps chargé pendant leur séjour alors qu’ils exploraient les villes.

Samie a profité de ses histoires Instagram pour publier des photos de la croisière, où elle et Claudia se sont arrêtées à Malcallorca pour dîner à côté d’une marina.

Le couple s’est habillé à neuf alors qu’ils savouraient leur dîner de fruits de mer en regardant le coucher du soleil.

Après le dîner, ils se sont aventurés dans une boutique de souvenirs pour acheter de petits aimants pour réfrigérateur.

Posant au bord de la mer, Claudia a sous-titré l’une de ses histoires Instagram : « Donc, même si Samie et moi sommes déjà de retour sur la croisière et prêts à aller au lit parce que nous ne pouvons pas dépasser 10 heures. Majorque doit être l’un de mes endroits préférés alors loin. C’est si beau. »

Cela survient peu de temps après que Claudia et Casey O’Gorman ont déclenché des rumeurs selon lesquelles ils donneraient une autre chance après avoir échangé une série de messages séduisants.

Le couple a été brièvement couplé dans la villa avant que Casey ne l’abandonne cruellement pour la nouvelle fille Rosie – qu’il a larguée peu de temps après la fin du spectacle.

Mais depuis lors, Casey, 26 ans, et Claudia, 28 ans, passent du temps ensemble et clarifient leurs sentiments en ligne.

Claudia a montré son appréciation sous un claquement de seins nus de Casey, alors qu’il rendait le compliment avec un emoji de feu sous l’une de ses photos.

À une autre occasion, Claudia a provoqué une tempête dans l’ensemble sexy et l’a sous-titré « rendez-vous nocturne ».

Cela a immédiatement attiré l’attention de son ancienne flamme Casey, le encourageant à écrire: « Est-ce que je te rencontre là-bas? »

Son meilleur ami Tom Clare a ajouté de l’huile sur le feu lorsqu’il est récemment apparu sur le podcast de Chloe Burrow.

Quand elle l’a interrogé pour savoir si Casey et Claudia sortaient ensemble, il a choisi de tenter sa chance plutôt que de répondre à la question.

Casey s’est dirigé vers le nord pour voir Tom et lui et Claudia ont taquiné les fans à propos de se rencontrer.

Samie, qui s’est récemment séparée de Tom, a précédemment déclaré à propos du couple : « Nous aimons Casey et Claudia – nous les aimons séparément mais nous les aimons aussi ensemble.

«Claudia était ma meilleure amie là-bas et Casey était à toi – tout cela avait du sens.

« Casey a tout gâché. »

Claudia était à l’origine couplée avec Casey après être entrée dans la villa comme une bombe.

Elle s’est retrouvée dans un triangle amoureux lorsque la nouvelle fille Rosie Seabrook, 24 ans, est entrée et a tourné la tête.

Claudia a été dévastée et a fini par prendre la botte aux côtés de Keanan peu de temps après.