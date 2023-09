Claudia Fogarty confirme sa romance avec le footballeur dans un message jaillissant après sa séparation de sa co-star de Love Island, Casey O’Gorman

CLAUDIA Fogarty a enfin confirmé sa nouvelle romance avec le footballeur Olly Crankshaw dans un post jaillissant.

Cela survient après que la belle a mis fin à l’accord « amis avec avantages » qu’elle avait avec Casey O’Gorman, co-star de Love Island.

La bombe a partagé des clichés d’un rendez-vous romantique ce week-end et a tagué Olly qui joue comme ailier pour Altrincham.

Elle a légendé ses photos : « J’ai enfin trouvé mon bonheur. »

En un clin d’œil, Olly se tient derrière Claudia et enroule un bras autour de sa taille.

Cela vient après qu’elle a partagé une autre photo sur son histoire Instagram la semaine dernière et a écrit par-dessus : « Rendez-vous en amoureux ».

Claudia a recadré le visage de l’homme pour garder son identité secrète.

Mais elle a envoyé un autre message clair sur TikTok selon lequel elle avait trouvé quelqu’un de nouveau.

La beauté blonde se tenait à côté d’un mur blanc et sous deux phrases, l’une qui disait « trouve un nouvel homme » et une autre qui disait « reviens avec ton ex ».

Elle semblait prendre sa décision dans la courte vidéo, avant de pointer vers « trouver un nouvel homme ».

Claudia s’est associée à Casey, 26 ans, dans la villa Love Island, mais il a rapidement eu la tête tournée par la bombe Rosie Seabrook.

Ils ont quitté la série ensemble mais leur relation n’a pas duré longtemps car Casey a « ignoré » Rosie après la série et n’a pas réussi à rester en contact.

Il est ensuite resté en contact avec Claudia, la fille de la légende du superbike Carl Fogarty.

Les fans ont vite deviné que Casey avait ravivé sa romance avec Claudia lorsque les deux hommes ont été aperçus en train de flirter en ligne.

Mais Claudia a présenté sa nouvelle romance sur Instagram quelques semaines après que Casey ait finalement avoué la vérité sur les retrouvailles du couple.

Discutant sur le podcast Goss Island, Casey a admis : « Nous avons peut-être dépassé les limites de l’amitié peut-être une ou deux fois lors d’une soirée, mais ce ne sont en réalité que des amis ».

Il a ajouté : « Et depuis que cela s’est produit, nous avons essentiellement dit que nous ne pouvions pas faire cela. Nous allons simplement rester amis ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une relation « d’amis avec avantages » qui avait « fait long feu », Casey a répondu : « Ouais ».

ITV

Claudia a été laissée en larmes à cause de Casey dans la villa mais ils se sont réunis à l’extérieur.[/caption]