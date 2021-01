Claudia Conway termine 2020 avec un message d’espoir et de gratitude.

La jeune fille de 16 ans est la fille de Kellyanne Conway, ancien directeur de campagne et conseiller principal Président Donald Trump, ainsi que le co-fondateur du Lincoln Project George Conway. Plus tôt cette année, Claudia est devenue célèbre sur TikTok, gagnant une suite après avoir exprimé des opinions différentes de celles de ses parents conservateurs. Elle a également exposé sa relation tumultueuse avec sa famille, Kellyanne ayant choisi de quitter son rôle à la Maison Blanche en août afin de se concentrer sur le bien-être de Claudia.

Dans un post Instagram du 31 décembre, Claudia a exprimé sa gratitude pour les abonnés qui sont restés à ses côtés pendant une année de montagnes russes.

« Je ne peux pas exprimer pleinement à quel point je suis reconnaissante d’écrire ceci. Cela semble assez ironique, mais je suis en vie – quelque chose que je ne pensais pas être encore », a-t-elle écrit. « Cette année a été ma chute, mais par coïncidence mon soulèvement. J’ai passé une grande partie de 2020 dans les coins sombres de mon esprit, me perdant moi-même et l’essence de mon âme. Je laisse les ténèbres me conquérir. Je ne sais pas vraiment comment mais à mi-chemin de 2020, vous êtes tous entrés dans ma vie. J’ai gagné un suivi sur une application que j’ai utilisée pour le plaisir. Pour moi, ce n’est pas superficiel. Ce n’est pas une question d’abonnés, de données démographiques ou autre, mais de combien de personnes je peux toucher . vous aider tous m’a guidé et m’a donné un but et vous êtes la seule raison pour laquelle je suis en vie en ce moment. «