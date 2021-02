Claudia Conway fouille dans son passé pour l’audition «American Idol». Va-t-elle arriver à Hollywood?

“American Idol” est de retour!

Le concours de chant d’ABC est revenu dimanche soir avec une première qui a vu Katy Perry, Luke Bryan et Lionel Richie de retour dans les sièges des juges (socialement éloignés). Mais ce n’étaient pas les seuls visages familiers.

Claudia Conway, la fille de 16 ans de l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway et de l’avocat George Conway, un féroce critique de Trump, est entrée dans la salle d’audition «Idol» dans l’espoir de décrocher un billet d’or précieux pour Hollywood.

Accompagnée de son père, l’adolescente a montré ses talents vocaux tout en se familiarisant avec son éducation.

“C’est beaucoup, mais, vous savez, je veux seulement répandre l’amour”, a-t-elle déclaré aux juges. «J’adore les compromis et je suis d’accord pour ne pas être d’accord avec ma mère et mon père.»

Avant son audition, Conway a partagé un moment avec sa mère, qui est apparue à distance sur un grand écran. Lorsque sa fille a admis qu’elle se sentait nerveuse, Kellyanne a répondu: «Vous devrait sois nerveuse, chérie. “

“C’est une expérience très humiliante”, a poursuivi Kellyanne. “Mais rappelez-vous, chérie, les gagnants sont des gens qui sont prêts à perdre.”

Claudia s’est ouverte aux juges sur sa relation compliquée avec sa mère.

“Elle m’aime. Je l’aime, “dit l’adolescent.” J’ai l’impression que notre relation est un peu incertaine. La plupart de ma vie, mes sentiments avaient été supprimés, alors j’ai eu accès aux médias sociaux et je me suis dit: “ Eh bien, putain. Maintenant ma voix est entendue. “

Conway compte actuellement plus de 1,7 million d’abonnés sur TikTok et a fait la une des journaux nationaux pour avoir publié des vidéos sur le site critiquant l’ancien président Donald Trump.

“Internet peut être un endroit très, très sombre, mais quand la vie se détériore, j’ai ma musique”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, je veux en quelque sorte sortir de la controverse, sortir du drame, sortir du politique quoi que ce soit, et faire savoir aux gens que je suis un chanteur et que c’est ce que je veux faire.”

Après l’introduction sincère, il était temps de mettre la voix de Conway à l’épreuve. L’adolescent a chanté “Love on the Brain” de Rihanna, mais a été interrompu par Perry après un début difficile.

“OK, cette chanson, tu l’as perdue,” dit le juge, avant d’exhorter Conway à enlever ses talons hauts scintillants, qui, selon l’adolescent, la faisaient trébucher. Conway a eu la chance de se racheter avec une performance d’Adele “When We Were Young”.

Avant de recommencer, Perry a donné un discours d’encouragement émotionnel.

“Quand vous chantez cette chanson suivante, pensez à quand vous étiez jeune et revenez à cette époque”, a déclaré Perry. C’est comme si vous aviez perdu votre jeunesse parce que vous ne pouviez pas en faire l’expérience par vous-même, sans tout ce bruit. “

Le chanteur de “Firework” a poursuivi: “Ton père est ton père. Ta mère est ta mère. Qui est Claudia? Tu dois calmer la tempête qui t’entoure, car si tu chantes comme tu veux lire les commentaires sur les réseaux sociaux après, tu Nous ne serons jamais qu’une star de TikTok. Nous voulons une American Idol. “

Alors que Conway canalisait son passé pour sa deuxième chance, son père écoutait de l’extérieur de la salle d’audition.

«Je ne pouvais pas imaginer quoi que ce soit qui la rendrait plus heureuse que de faire ça», dit-il en essuyant des larmes sur son visage.

Mais les juges étaient-ils aussi émus?

Bryan a déclaré que Conway était limitée par sa portée. Richie a déclaré que sa deuxième chanson était meilleure que la première, montrant qu’elle pouvait s’améliorer avec le coaching. Perry a suggéré à Conway de se déconnecter des réseaux sociaux pour laisser transparaître sa voix.

«Il y a beaucoup de bruit dans votre vie», dit-elle. «Avant de chanter, vous devez quitter votre téléphone. Vous devez arrêter de lire vos commentaires. Écartez-le. Parce que sinon, vous ne pouvez jamais vous élever au-dessus de votre père ou de votre mère. C’est ton choix.”

Ensuite, il était temps de voter.

Bryan était un non. Perry était un oui. Ce qui voulait dire que tout revenait à Richie.

“Je pense que ce que vous faites en ce moment, c’est d’avancer et d’annoncer qui vous êtes”, a-t-il déclaré. “Vous avez choisi la musique. Je vais vous donner une chance à la musique. C’est un oui pour moi.

Et juste comme ça, Conway a gagné sa place au tour suivant. Elle a montré le billet d’or à sa mère, qui a crié et fait une danse pour célébrer.

Conway n’était pas le seul à avoir obtenu un ticket en or. Elle sera rejointe à Hollywood par Jason Warrior, l’ancien concurrent de «The Four: Battle for Stardom», son collègue TikToker Benson Boone et l’étudiante Grace Kinstler, parmi d’autres artistes remarquables.

Les auditions se poursuivent dimanche prochain (8 HNE / PST).

