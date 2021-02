Claudia Conway, 16 ans, passe une audition à American Idol et célèbre avec son père en pleurs George

Claudia Conway, la fille de l’ancienne conseillère de Trump Kellyanne Conway, s’est rendue à Hollywood après ses débuts de chant sur American Idol dimanche.

La jeune femme de 16 ans a été élue au tour suivant par les juges Katy Perry et Lionel Richie, mais n’a pas réussi à convaincre Luke Bryant avec son interprétation de When We Were Young d’Adele, qui lui a dit qu’il pensait qu’elle avait une portée “ limitée ”.

Son père George Conway, le fondateur du projet anti-Trimp Lincoln, a accompagné Claudia pour son audition et a été réduit aux larmes en apprenant qu’elle était passée au tour suivant.

Kellyanne a également fait une apparition surprise par appel vidéo pour lui dire: “ Je t’aime tellement. Je suis si fier de toi.’

L’adolescente a d’abord choisi de chanter Love On The Brain de Rihanna, mais les juges lui ont demandé de changer de piste, Perry la critiquant pour ne pas avoir pu exploiter les émotions de la chanson.

“ Si vous chantez comme si vous vouliez lire les commentaires après, vous ne serez qu’une star de TikTok ”, lui a dit la chanteuse de Firework.

Claudia est devenue célèbre sur TikTok au cours de la dernière année, rassemblant plus de 1,7 million de followers alors qu’elle dénonçait régulièrement les convictions politiques de ses parents et se battait avec sa mère.

Le mois dernier, la police du New Jersey a ouvert une enquête après que Claudia ait accusé sa mère d’avoir publié une photo d’elle seins nus sur Twitter avant de revenir en arrière en disant que Kellyanne n’était pas à blâmer.

Claudia était accompagnée de son père George Conway, qui a fondé le projet Lincoln anti-Trump

Lors de son apparition très attendue dimanche soir, Claudia a décrit sa relation avec sa mère comme “ incertaine ” et a qualifié Internet de “ lieu sombre ”.

«Je suis Claudia Conway. J’ai 16 ans. «Ma mère s’appelle Kellyanne Conway. Elle a travaillé pour Donald Trump. Et mon père est George Conway. C’est un avocat qu’il a travaillé contre Donald Trump ‘

«J’ai dû déménager à Washington à l’âge de 12 ans et je détestais ça», a-t-elle poursuivi. «Lorsque votre mère travaille pour le président des États-Unis avec lequel vous n’êtes pas du tout d’accord, c’est difficile.

La star de TikTok a expliqué à quel point il était “ difficile ” de grandir avec sa mère travaillant pour Trump et a déclaré que “ ses sentiments avaient été supprimés ” avant de rejoindre les médias sociaux et de commencer à publier ses propres opinions.

“ La plupart de ma vie, mes sentiments avaient été supprimés, alors j’ai eu accès aux médias sociaux et je me suis dit: ” Eh bien, oui. Maintenant, ma voix est entendue ”, a-t-elle déclaré.

Perry lui a alors demandé si Kellyanne «l’étreignait toujours» après tout leur drame public, auquel Claudia a répondu: «Oui, mais notre relation est incertaine.

‘Elle m’aime. Je l’aime, dit Claudia. «J’ai l’impression que notre relation est un peu incertaine.

Claudia a ajouté qu’elle voulait maintenant[s] sortir de la controverse »et se concentrer sur son chant.

«Internet peut être un endroit très, très sombre», dit-elle. «Mais quand la vie se détériore, j’ai ma musique. Maintenant, je veux en quelque sorte sortir de la controverse, sortir du drame et faire savoir aux gens que je suis chanteur et c’est ce que je veux faire.

Claudia a critiqué à plusieurs reprises les opinions conservatrices de sa mère et son soutien à Trump

Claudia a commencé son audition avec une interprétation de Love on the Brain de Rihanna mais a été interrompue par Perry après un début difficile.

“ OK, cette chanson, tu l’as perdue ”, a déclaré le juge, avant d’exhorter Conway à enlever ses talons hauts scintillants, ce qui, selon l’adolescent, la faisait trébucher.

Claudia a ensuite eu la chance de se racheter, choisissant à la place d’interpréter When We Were Young d’Adele.

Avant de recommencer, Perry a donné un discours d’encouragement émotionnel.

«Quand vous chantez cette chanson suivante, pensez à quand vous étiez jeune et revenez à cette époque», a déclaré Perry. «Il y a une tristesse là-bas. C’est comme si vous aviez perdu votre jeunesse, parce que vous ne pouviez pas en faire l’expérience par vous-même, sans tout ce bruit.

Perry a poursuivi: «Ton père est ton père. Ta maman est ta maman. Qui est Claudia? Vous devez calmer la tempête qui vous entoure, car si vous chantez comme si vous vouliez lire les commentaires des médias sociaux après, vous ne serez jamais qu’une star de TikTok. Nous voulons une idole américaine.

Pendant que Claudia rassemblait ses pensées pendant quelques instants, papa George écoutait de l’extérieur.

«Je ne pouvais imaginer quoi que ce soit qui la rendrait plus heureuse que de faire ça,» dit George, essuyant les larmes de ses yeux.

De retour dans la salle d’audition, après la fin de sa performance, Luke Bryant a déclaré que clairement Claudia avait “ vécu beaucoup de choses en tant que jeune fille ”.

Mais alors que la star de la country l’a créditée pour “ vendre les émotions ” de la chanson, il a déclaré qu’il pensait qu’elle était limitée dans son ranger vocal et avait choisi de ne pas l’envoyer à Hollywood.

Perry, cependant, a déclaré qu’elle était disposée à investir dans Claudia, menant le vote décisif à Richie.

«Je pense que ce que vous faites en ce moment, c’est d’avancer et d’annoncer qui vous êtes», a-t-il déclaré. «Vous avez choisi la musique. Je vais vous donner une chance à la musique. C’est un oui pour moi.

Sur ce, Claudia a reçu un billet d’or pour Hollywood. Elle a ensuite partagé la nouvelle avec sa mère Kellyanne par appel vidéo.

Kellyanne a crié de joie et a commencé à danser, disant à sa fille: «Je t’aime tellement, je suis très fière de toi.

Le couple a également partagé un moment avant la performance de Claudia, dans laquelle Kellyanne lui a dit: “ C’est votre temps de briller ”.

Dans un discours d’encouragement un peu étrange, Kellyanne a déclaré à Claudia qu’elle «devrait être nerveuse», ajoutant que «les gagnants sont des gens qui sont prêts à perdre».

Lors de sa comparution dimanche soir, Claudia s’est ouverte aux juges, leur expliquant comment les médias sociaux – et le chant – l’avaient aidée à s’assurer que sa voix était entendue, après avoir été “ supprimée ” pendant la majeure partie de sa vie.

Plus tôt dimanche, Claudia a également partagé des séquences vidéo à domicile sur Twitter, la montrant en train de jouer à seulement six ans.

«AMERICAN IDOL PREMIERE EN TRENTE MINUTES. vous ne voulez pas le manquer. me voici à 6 ans. Ouais, a-t-elle tweeté.

Dans le clip, Claudia est vue en train de chanter une interprétation de «Let it Snow» dans un microphone.

Dans un autre tweet, Conway a déclaré à propos de son audition: “ En fait, je suis tellement nerveuse de regarder cet adieu. ”

Kellyanne a également taquiné la performance de sa fille, tweetant “ #ClaudiaOnIdol ” et partageant une photo d’elle dans la série.

Dans un précédent post de samedi, elle a écrit: “ @ AmericanIdol est de retour ce soir avec des tonnes de talents, y compris notre fille!

«@Claudiamconwayy, tu es notre IDOLE.

Claudia Conway s’est rendue à TikTok plus tôt cette semaine pour dire qu’elle n’était “ pas satisfaite ” de son audition à American Idol

Claudia a annoncé pour la première fois qu’elle apparaîtrait dans l’émission en novembre dans une vidéo sur son compte TikTok.

Samedi, elle s’est de nouveau rendue sur la plate-forme de partage de vidéos pour partager avec ses abonnés qu’elle n’était pas satisfaite du déroulement de son audition parce qu’elle se sentait “ nerveuse et malade ” à l’époque.

«Disclaimer que je ne suis pas contente de mon audition d’idole», a-t-elle écrit vendredi sur fond rouge et la chanson Stupid Horse du duo musical 100 gecs en répétition. “ J’étais tellement nerveux et malade alors je donne juste un petit avertissement à tout le monde. ”

Claudia a fait la une des journaux au cours de l’année dernière, frappant à plusieurs reprises sa mère sur les réseaux sociaux pour sa politique et son soutien à l’ancien président Donald Trump.

Kellyanne était un proche conseiller de Trump et de son troisième directeur de campagne lors de la course de 2016 à la Maison Blanche, l’aidant à battre Hillary Clinton.

Pendant ce temps, George est vocalement anti-Trump en tant que co-fondateur du Lincoln Project, un groupe républicain anti-Trump qui cherchait à l’empêcher d’être réélu.

Kellyanne a quitté la Maison Blanche en août après des mois de querelles publiques avec Claudia, dont l’adolescente a fait la chronique de son TikTok.

Dans une vidéo, Claudia a menacé de demander son émancipation légale en disant que le travail de sa mère avait “ ruiné sa vie ”.

En janvier, la police du New Jersey a ouvert une enquête sur une photo seins nus de Claudia publiée sur le Twitter de l’ancien assistant de Trump.

Claudia avait accusé sa mère d’avoir divulgué l’image sur la nouvelle fonctionnalité Flottes de Twitter, qui supprime les publications après 24 heures.

L’adolescente est revenue plus tard sur ses commentaires et s’est excusée en insistant dans les vidéos sur TikTok sur le fait que Kellyanne “ ne ferait jamais intentionnellement cela ” et a déclaré que son compte avait probablement été “ piraté ”.