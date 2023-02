Claudia Cardinale reçoit l’hommage du MoMA pour sa carrière cinématographique

“Bebo’s Girl”, qui a valu à Cardinale son premier prestigieux prix d’acteur, le Nastro d’Argento italien de la meilleure actrice, sera présenté vendredi au Museum of Modern Art de New York, le premier d’une Rétrospective de 23 films honorant l’actrice italienne d’origine tunisienne jusqu’au 21 février. C’est l’une des rares fois où le musée a rendu hommage à un acteur vivant au cours de ses plus de 90 ans d’histoire.

Au fil des ans, la beauté au visage frais – que David Niven, sa co-vedette dans un premier film “Pink Panther”, a autrefois décrit comme La meilleure invention italienne en plus des spaghettis – avait donné l’épaule froide à plus d’un écran célèbre Casanova, a déclaré Cardinale dans une interview. “Ils ont essayé”, a-t-elle ajouté. “J’ai refusé les séducteurs.”

Lors d’un récent après-midi à Rome, Claudia Cardinale a rappelé les nombreux idoles avec lesquelles elle a travaillé au cours de sa carrière cinématographique de plus de six décennies et a laissé échapper un rire à gorge déployée.

Cardinale a dit qu’elle ne serait pas à New York pour la rétrospective ; elle ne voyage plus comme avant. Cela la fatigue – elle utilise maintenant une canne pour se déplacer – et elle préfère rester à l’écart des projecteurs.

Les Oscars ne sont pas avant mars, mais les campagnes ont commencé. Kyle Buchanan couvre les films, les personnalités et les événements en cours de route. Rencontrez la plus récente et la plus audacieuse Michelle Williams : Pourquoi elle a fait le choix surprenant de sauter la catégorie des actrices de soutien et de se présenter pour la meilleure actrice.

Meilleure actrice Battle Royal : Une récolte de bannières de grandes dames comme Michelle Yeoh et Cate Blanchett dirigent la course la plus profonde et la plus dynamique des Oscars.

‘Glass Onion’ et Rian Johnson : Le réalisateur explique pourquoi il a vendu la franchise “Knives Out” à Netflix, et ce qu’il pense de son test théâtral.

Un outsider d’actrice de soutien: Dans “Everything Everywhere All at Once”, ne négligez pas la présence centrale de Stephanie Hsu.

Cardinale était aux yeux du public assez longtemps, jouant dans plus de 100 films depuis 1956. Pour de nombreux cinéphiles, elle est surtout connue pour ses rôles dans des classiques du cinéma italien : en tant que jeune épouse Ginetta dans “Rocco et ses frères” de Luchino Visconti; comme Angelica, une roturière dont la vitalité et la beauté séduisent l’aristocratie sicilienne dans “Le Léopard” de Visconti; comme l’énigmatique Claudia dans “8 ½” de Federico Fellini; ou comme la fougueuse Jill, la veuve avec un ranch à protéger dans “Il était une fois dans l’Ouest” de Sergio Leone.

Elle a également les droits de se vanter de son tour de star dans “Fitzcarraldo” de Werner Herzog, un film légendairement difficile qui a été tourné dans la jungle péruvienne et décrit dans le New York Times comme un favori des “connaisseurs des catastrophes de production”, et le film et ses faire comme des “fables d’aspiration stupide”.