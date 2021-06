Claudette trempe la côte du golfe; menaces d’inondations, les tornades continuent

La tempête tropicale Claudette a frappé samedi des parties de l’Alabama, du Mississippi, de la Géorgie et de la Floride avec des vents violents, arrachant les toits des maisons et renversant un 18 roues et une maison mobile. Plusieurs tornades ont été signalées à partir de la tempête.

Claudette a touché terre dans le sud-est de la Louisiane juste avant 7 heures du matin samedi alors que de fortes pluies et des vents de force tempête tropicale – au moins 39 mph – se sont poursuivis le long de certaines parties de la côte nord du golfe, forçant l’annulation des célébrations de Juneteenth et de la fête des pères, selon le National Hurricane Centre. Le service météorologique a annoncé à 10 h 00 CT que les vents de force tempête tropicale devraient continuer le long de certaines parties de la côte du golfe pendant quelques heures de plus.

La tempête devrait produire de fortes pluies de 5 à 10 pouces avec des quantités maximales isolées de 15 pouces sur certaines parties de la côte centrale du golfe et des crues éclair potentiellement mortelles sur les côtes du Mississippi et de l’Alabama, ainsi que dans l’extrême ouest de la Floride. le service météo a dit. On s’attend à ce que des crues soudaines, urbaines et de petits cours d’eau continuer tout le week-end le long de la côte centrale du golfe avec des inondations se propageant vers le nord-est dans l’intérieur du sud-est.

Des avertissements et des veilles de tornade ont été émis pour certaines parties de l’Alabama, du Mississippi, de l’enclave de Floride et du sud-ouest de la Géorgie. Une tornade a été confirmée près de Blakely, en Géorgie, à 13 h 38 HE et se déplaçait vers le nord à 30 mph, selon NWS Tallahassee.

Outre les inondations et les tornades, il existe un risque élevé de courants de retour et de vagues élevées sur les plages des zones touchées près des côtes de la côte du golfe.

Une veille de tempête tropicale a été émise samedi matin pour des parties de la côte de la Caroline du Nord, qui pourraient connaître des conditions de tempête tropicale dimanche soir et lundi.

Claudette devrait s’affaiblir en une dépression tropicale plus tard samedi avant de redevenir une tempête tropicale lorsqu’elle traversera les Carolines dimanche soir ou tôt lundi.

Couverture passée :La tempête tropicale Claudette se forme et menace d’entraîner de dangereuses inondations sur la côte du golfe

En Louisiane, le gouverneur John Bel Edwards a déclaré l’état d’urgence jeudi et ressources de l’État offertes pour aider aux efforts d’intervention en cas de tempête. La Louisiane a également été durement touchée par de fortes pluies et des inondations le mois dernier lorsque les tempêtes printanières ont été responsables de plusieurs décès.

Les résidents de Slidell, en Louisiane, ont signalé des rues inondées. La police de Slidell a déclaré dans un article sur Facebook que les inondations avaient largement reculé à l’aube, après avoir inondé jusqu’à 50 voitures et camions avec de l’eau et provoqué de multiples sauvetages de voitures inondées, y compris le sauvetage d’une femme « qui se rendait à l’hôpital , peut-être entrer dans le travail. »

En Floride, la région de Pensacola s’est préparée à de fortes pluies tôt samedi matin, les comtés d’Escambia et de Santa Rosa étant soumis à des avertissements de tempête tropicale et de crue éclair.

Un véhicule à 18 roues a heurté plusieurs poteaux électriques et a basculé sur le côté lors de vents de 85 mph tôt samedi en Floride, provoquant la fermeture de voies d’autoroute, selon la Florida Highway Patrol. Des débris de l’accident, y compris un poteau électrique effondré, ont heurté un SUV qui passait.

Les résidents de Pace, en Floride, ont appelé le 911 pour signaler une possible tornade qui a arraché les toits de deux maisons et endommagé au moins trois autres.

« Personne n’est blessé », a déclaré Sarah Whitfield, porte-parole du comté de Santa Rosa, où les maisons de Floride ont été endommagées. « Nous sommes simplement reconnaissants que cela se soit produit après le lever du soleil », pas du jour au lendemain pendant que les gens dormaient.

Des tornades possibles en Alabama ont endommagé un quai de pêche et renversé une maison mobile, a déclaré Jason Beaman, météorologue du National Weather Service à Mobile.

« Nous avons des petites rafales qui traversent. Il va pleuvoir très très fort pendant quelques minutes et se relâcher pendant quelques minutes », a déclaré Glen Brannan de l’agence de gestion des urgences du comté de Mobile, en Alabama, tôt samedi. « Juste beaucoup d’eau sur les routes. »

Le système météorologique a commencé comme une vaste zone de basse pression dans le sud-ouest du golfe du Mexique. C’est la troisième tempête de la saison 2021 qui a débuté ce mois-ci.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a prédit que 13 à 20 tempêtes nommées se développeront cette saison. Ce nombre comprend les tempêtes tropicales, qui contiennent des vitesses de vent de 39 mph ou plus. Les tempêtes deviennent des ouragans lorsque les vents atteignent 74 mph.

Pour se préparer à une éventuelle tempête tropicale, les experts recommandent de réapprovisionner les kits de catastrophe pour avoir des médicaments et au moins sept jours de nourriture non périssable et trois gallons d’eau pour chaque personne et animal de compagnie. Vous pouvez également préparer votre jardin en enlevant les objets en vrac, en nettoyant les gouttières de pluie lâches et obstruées et en taillant les arbres et les arbustes.

Contribuant : The Associated Press ; Diane Pantaleo et le personnel, Pensacola News Journal.

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.