Claudette se renforce, au moins 12 morts en Alabama

Claudette a été déclassée en dépression tropicale mais devrait se renforcer dimanche soir alors qu’elle se dirige vers la côte est.

Des responsables de l’Alabama ont déclaré que 10 personnes, dont neuf enfants, sont mortes dans un accident probablement causé par la tempête.

Claudette a continué de produire de fortes pluies et la menace d’inondations soudaines dans une grande partie du sud-est dimanche matin.

La dépression tropicale Claudette a probablement fait au moins 12 morts en Alabama alors que la tempête continuait de frapper et d’inonder certaines parties du sud-est des États-Unis alors qu’elle se dirigeait vers la côte atlantique et un renforcement prévu.

Dix personnes, dont neuf enfants, sont décédées samedi dans une collision entre deux véhicules en Alabama, que le coroner du comté de Butler, Wayne Garlock, a déclaré aux médias locaux était probablement causée par un aquaplanage lié à la tempête. Garlock n’a pas immédiatement répondu à un message vocal laissé à son bureau dimanche.

Séparément, un père de 24 ans et son fils de 3 ans sont morts dans leur maison lorsqu’un arbre qui tombait a frappé la résidence, a déclaré le capitaine Marty Sellers du bureau du shérif du comté de Tuscaloosa au Tuscaloosa News.

Dans une publication sur Facebook, le président du conseil municipal de Tuscaloosa, Kip Tyner, a également confirmé les décès du père et du fils et a déclaré que plus de 7 pouces de pluie avaient provoqué des inondations généralisées, des évacuations et des automobilistes pris au piège.

Les décès sont survenus après que Claudette a battu des parties de l’Alabama, du Mississippi, de la Géorgie et de la Floride avec des vents violents samedi, arrachant des toits de maisons et renversant un 18 roues et une maison mobile. La tempête a également déclenché des rapports faisant état de plusieurs tornades.

Plus que 20 personnes ont été secourues par bateau en raison des inondations à Northport, en Alabama, a rapporté WVUA-TV. De plus, le capitaine des services d’incendie et de sauvetage de Birmingham, Bryan Harrell, a déclaré aux médias qu’une recherche était en cours pour un homme qui aurait été emporté par les inondations.

Des précipitations totales de tempête de 5 à 10 pouces avec des quantités isolées de 15 pouces ont été observées dans le sud-est de la Louisiane, le sud du Mississippi, le sud de l’Alabama et l’ouest de la Floride, a rapporté le National Hurricane Center dimanche matin.

Claudette a continué de produire de fortes pluies et la menace d’inondations soudaines dans une grande partie du sud-est, selon le rapport.

Portant un vent maximum soutenu de 30 milles à l’heure, la tempête devrait produire des précipitations supplémentaires de 1 à 3 pouces, avec des sommets isolés allant jusqu’à 6 pouces, à travers l’Alabama, le Florida Panhandle, le nord et le centre de la Géorgie et le nord de la Caroline du Sud. dimanche matin, a indiqué le rapport.

Des bandes de fortes pluies se produiront dans des parties du centre et du sud de la Géorgie, du centre et de la côte de la Caroline du Sud et de l’est de la Caroline du Nord jusqu’à lundi matin alors que le système météorologique se déplacera vers le nord et l’est, selon le rapport.

« Des impacts considérables d’inondations éclair, urbaines et de petits cours d’eau, ainsi que de nouvelles et renouvelées inondations mineures à modérées isolées sont possibles dans ces zones », a averti le centre des ouragans.

Claudette devrait se renforcer en tempête tropicale dimanche soir sur l’est de la Caroline du Nord, a annoncé le National Hurricane Center. Un renforcement supplémentaire pourrait se produire sur l’ouest de l’océan Atlantique tôt mardi.

La force de la dépression tropicale Claudette :Des vents violents, des tornades et des pluies torrentielles signalés alors que la dépression tropicale Claudette frappe certaines parties de la côte du golfe

Contribution: Associated Press