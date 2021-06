Claudette peut apporter 20 pouces de pluie

L’atterrissage du système dans le golfe du Mexique pourrait se situer n’importe où, de la frontière Texas-Louisiane à la partie ouest de l’enclave de Floride.

La Louisiane pourrait voir jusqu’à 20 pouces de pluie sur trois jours.

Un avion de reconnaissance de l’unité de réserve de l’Air Force est prévu pour enquêter sur la perturbation plus tard jeudi si nécessaire.

VERO BEACH, Floride – Un système météorologique inquiétant se dirigeant lentement vers le golfe du Mexique jeudi menaçait de se renforcer dans la tempête tropicale Claudette avant de s’écraser sur le rivage à travers quatre États.

Les côtes de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama, de la Géorgie et de l’enclave de Floride pourraient faire face à de fortes pluies et à des inondations vendredi et pendant le week-end, a déclaré le météorologue principal d’AccuWeather, Rob Miller.

Certaines parties de la Louisiane pourraient voir jusqu’à 20 pouces de pluie sur trois jours.

« Un ouragan est peu probable », a déclaré Miller. Mais il a ajouté qu' »une simple dépression tropicale ou tempête tropicale peut déclencher une énorme quantité de pluie une fois sur terre, et cela reste la principale préoccupation ».

Bien qu’à la tombée de la nuit jeudi, le système soit resté mal organisé, le National Hurricane Center a émis un avertissement de tempête tropicale pour le sud-est de la Louisiane jusqu’à la frontière entre l’Alabama et la Floride.

Les météorologues d’AccuWeather ont identifié la fin de vendredi à samedi comme la période la plus probable, et le littoral de la Louisiane est l’endroit le plus probable pour l’atterrissage. Cependant, l’atterrissage peut se produire n’importe où, de la frontière entre le Texas et la Louisiane à la partie ouest de l’enclave de Floride, a déclaré Miller.

La NOAA prédit une autre saison des ouragans dans l’Atlantique : Jusqu’à 20 tempêtes nommées

Le National Hurricane Center a déclaré qu’un avion de reconnaissance de l’Air Force Reserve Unit était prévu pour enquêter sur la perturbation si nécessaire.

« La dépression devrait commencer à se déplacer vers le nord d’ici cet après-midi, et une dépression tropicale ou subtropicale est susceptible de se former d’ici tard dans la nuit ou vendredi », a averti le centre des ouragans. « Indépendamment du développement, un risque élevé de courants de retour est attendu d’ici vendredi, avec un potentiel de très fortes pluies, quelques brèves tornades, de fortes vagues et des inondations côtières mineures ce week-end. »

Les prévisionnistes exhortent les résidents à ne pas se concentrer uniquement sur le point d’atterrissage prévu, car l’impact des tempêtes tropicales est souvent étalé.

« Étant donné que le cisaillement du vent du sud-ouest affecte déjà la caractéristique … une grande partie et peut-être toutes les averses se produiront du côté est du centre de la tempête et pourraient s’étendre sur des centaines de kilomètres », a déclaré Miller.

Les conditions météorologiques devraient se détériorer de la côte supérieure du Texas jusqu’à l’enclave de Floride vendredi, avec un potentiel de tempête tropicale pendant un certain temps ce week-end.

« La tempête, quelle que soit sa force, a le potentiel de produire des précipitations de 1 à 2 pouces par heure sur une période de plusieurs heures », a déclaré Miller.

Plus tôt cette semaine:La tempête tropicale Bill rugit au large des côtes de la Caroline alors que la saison des ouragans se réveille dans le bassin atlantique

Des températures anormales cuisent l’ouest des États-Unis à trois chiffres. Ces vagues de chaleur pourraient devenir la nouvelle norme.

Les précipitations les plus abondantes étaient prévues pour le sud et l’est de la Louisiane, le sud du Mississippi, le sud-ouest de l’Alabama et la partie ouest de l’enclave de Floride. Cette zone a le potentiel le plus élevé de recueillir 8 à 12 pouces de pluie sur une période de 24 à 48 heures – et peut-être 20 pouces en 72 heures.

Cependant, une large zone de 2 à 8 pouces de pluie est possible de près de la frontière du Texas et de la Louisiane à la partie orientale de la Florida Panhandle et peut-être aussi loin au nord que la frontière sud du Tennessee.

Plus tôt dans la semaine, les prévisionnistes avaient surveillé trois perturbations en même temps, dont une qui est brièvement devenue la tempête tropicale Bill au large des côtes de la Caroline.

Cette saison des ouragans pourrait entraîner une sixième année consécutive record d’activité supérieure à la normale. La National Oceanic and Atmospheric Administration a prédit que jusqu’à 20 tempêtes nommées se développeront, à commencer par des tempêtes tropicales entraînant des vents de 39 mph ou plus. Les tempêtes deviennent des ouragans lorsque les vents atteignent 74 mph.

Jusqu’à 10 ouragans pourraient se former, a déclaré la NOAA, avec trois à cinq ouragans potentiellement « majeurs » avec des vitesses de vent de 111 mph ou plus. Une saison moyenne génère généralement sept ouragans et culmine en août et septembre.

L’année dernière, la NOAA a prédit que 13 à 19 tempêtes tropicales nommées se produiraient, dont six à 10 seraient des ouragans. Au lieu de cela, un record de 30 tempêtes nommées se sont formées, dont 14 ouragans, dont sept étaient majeurs.

Bacon rapporté d’Arlington, Virginie

