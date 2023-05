Claude Makelele sûr du renouveau de Chelsea: « N’importe quel manager aurait eu du mal cette saison »

L’ancien milieu de terrain de Chelsea et actuel mentor technique du club, Claude Makelele, pense que n’importe quel manager aurait trouvé le travail à Stamford Bridge difficile cette saison.

Le club de l’ouest de Londres a enduré une campagne misérable sous son nouveau propriétaire, à la suite d’une série de changements sur et en dehors du terrain.

L’équipe est actuellement 11e du classement de la Premier League et à 21 points des quatre premiers, malgré des dépenses de plus de 500 millions de livres sterling en nouveaux transferts depuis leur rachat par un consortium dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital il y a un an.

Le club en est également à son troisième entraîneur de la saison après les limogeages de Thomas Tuchel et Graham Potter, Frank Lampard revenant par intérim.

Makelele a passé cinq ans à Chelsea en tant que joueur entre 2003 et 2008 et a joué aux côtés de Lampard dans une équipe qui a remporté deux titres de champion et a terminé deuxième de la Ligue des champions 2008. Il a ensuite rejoint le club lors du premier mandat de Lampard en tant qu’entraîneur-chef et reste un mentor technique pour les jeunes joueurs du club.

S’exprimant avant les Laureus World Sport Awards à Paris, Makelele a déclaré que tout entraîneur aurait du mal à s’installer à Chelsea, compte tenu de l’ampleur des changements au club.

« Peu importe que ce soit Frank, cela pourrait être un autre manager », a déclaré Makelele. «Vous pourriez amener (Pep) Guardiola, (Jose) Mourinho, les meilleurs managers; ils lutteraient. C’est très nouveau. Avec les nouveaux joueurs, vous ne connaissez pas exactement le contexte de tout ce qui se passe. Franck a relevé le défi. Il a gagné hier (contre Bournemouth) et il y a un peu de bonheur.



Makelele est toujours persuadé que le projet de Chelsea se concrétisera à plus long terme, soulignant des problèmes de démarrage dans d’autres clubs qui ont fait d’importants investissements financiers.

« La stratégie est normale sous un nouveau propriétaire », a-t-il déclaré. « Différentes personnes et joueurs sont entrés. Le football n’est pas facile. Cela peut changer. Il existe de nombreux exemples. On peut parler de Man City, du Paris Saint-Germain. Je pense que Chelsea doit traverser cette situation. Ce n’est pas négatif, c’est positif, car nous construisons une équipe jeune pour l’avenir comme Arsenal, qui a une équipe jeune. Nous avons besoin de temps. Je pense que l’année prochaine, nous serons prêts.

Chelsea a concentré l’essentiel de ses dépenses sur les jeunes talents, et nombre d’entre eux ont signé des contrats à long terme.

Dans son rôle au sein du club, Makelele aide à guider et à conseiller les jeunes joueurs et estime que le système de jeunesse de Chelsea peut encore jouer un rôle dans la progression, malgré les lourdes dépenses de l’équipe première.

« Nous avons commencé à construire, depuis le début », a-t-il déclaré. «Nous avons (Mason) Mount, (Conor) Gallagher, (Trevor) Chalobah. Nous les avons (développés) pour être dans la première équipe. Je pense que l’académie fonctionne très bien.

« Nous avons créé un système pour leur faire comprendre qu’ils peuvent être professionnels à Chelsea ou non à Chelsea ; peut-être une opportunité avec une autre équipe. Nous avons une stratégie pour l’année prochaine pour construire cette équipe, pour amener de nombreux jeunes joueurs dans la première équipe.

