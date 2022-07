Claude Giroux : Les Sénateurs signent un attaquant vedette

Les Sénateurs d’Ottawa ont mis sous contrat l’attaquant vedette Claude Giroux, l’une des plus importantes recrues d’agents libres de l’histoire de la franchise.

Giroux, 34 ans, a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 19,5 millions $ US avec les Sénateurs au début de la période de libre arbitre de la LNH, mercredi.

Giroux, qui est allé à l’école secondaire à Ottawa et passe ses étés ici, a déclaré à TSN qu’il était excité à l’idée de jouer à la maison.

« Quand l’idée était de revenir à la maison et de jouer pour les Sens, je n’ai pas regardé en arrière après ça, a dit Giroux. C’est un jeune groupe qui est très excitant. Beaucoup de talent, des gars qui aiment travailler fort et compétitionner. .

“J’aime le caractère de l’équipe et je pense que je vais m’intégrer parfaitement à eux.”

L’étoile de la LNH à sept reprises a passé toute sa carrière avec les Flyers de Philadelphie jusqu’à la saison dernière, lorsqu’il a été échangé aux Panthers de la Floride à la date limite des transactions de la LNH.

Il a récolté 23 points en 18 matchs de saison régulière avec les Panthers et huit points en 10 matchs éliminatoires. Au cours de sa carrière, Giroux a récolté 923 points en 1 018 matchs dans la LNH et a été le meilleur marqueur des Flyers à huit reprises. Le natif de Hearst, en Ontario, est le capitaine le plus ancien de l’histoire de cette franchise, servant 10 ans dans ce rôle.

« Nous sommes ravis d’ajouter un joueur du calibre de Claude à notre alignement, a déclaré le directeur général des Sénateurs Pierre Dorion dans un communiqué. “C’est un talent offensif d’élite avec des prouesses exceptionnelles au jeu et un joueur qui maintient une solide éthique de travail. Ses compétences en leadership sont sans doute parmi ses meilleurs atouts.

“Nous sommes très heureux d’accueillir Claude et sa maison familiale à Ottawa.”

La signature est une sorte de retour aux sources pour Giroux. Il a fait ses études secondaires à l’école secondaire Béatrice-Desloges à Orléans, a joué au hockey mineur à Cumberland et a joué au hockey junior avec les Olympiques de Gatineau, où il a été la recrue de l’année de la ligue.

Mais Giroux a également déclaré qu’il croit que les Sénateurs sont sur la voie de la discorde. L’équipe n’a pas disputé les séries éliminatoires depuis 2017.

« Je ne signerais pas ici si je ne pensais pas que nous avions une chance de gagner la Coupe », a déclaré Giroux. “Vous devez vous appuyer sur cette bonne saison et vous devez avoir une identité. … Je ne dis pas que nous allons gagner la Coupe cette année, mais le plan est de s’appuyer dessus et de faire des petits pas.

La signature est peut-être la plus importante de l’équipe depuis la signature de l’ailier Bobby Ryan pour une prolongation de contrat de sept ans de 50 millions de dollars en 2014 après avoir échangé pour lui l’année précédente.

C’est le dernier geste d’une semaine chargée pour le directeur général Pierre Dorion.

Mardi, les Sénateurs ont échangé leurs gardiens avec le Wild du Minnesota, acquérant le vétéran Cam Talbot en échange de Filip Gustavsson.

Lundi, ils ont déchargé le gardien de but Matt Murray ainsi qu’une paire de choix au repêchage des Maple Leafs de Toronto, ne conservant que 25% de son salaire.

Et avant le repêchage de la LNH la semaine dernière, les Sénateurs ont acquis l’attaquant Alex DeBrincat, un marqueur de 40 buts à deux reprises et le meilleur attaquant disponible sur le marché commercial, pour des choix de repêchage.