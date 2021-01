Fervent de Duke Ellington, de Fats Waller et d’autres éminents du jazz américain depuis l’enfance, M. Bolling a grandi en écoutant leur musique à la radio jusqu’à ce que la Seconde Guerre mondiale éclate. «Le jazz a été pratiquement interdit par les nazis dans mon pays», a-t-il déclaré dit le Hartford Courant. « J’ai donc tiré l’essentiel de mon jazz d’enregistrements à 78 tours. »

M. Bolling a déclaré qu’Ellington l’avait emmené « dans sa famille » lorsqu’ils se sont rencontrés dans les années 1960, lorsque le Français a commencé sa carrière en tant que chef de groupe. Le trompettiste Louis Armstrong a décrit l’effet de la musique de M. Bolling et aurait déclaré que « mon cœur n’oubliera jamais les sons qu’il a émis ».

Ces sons n’étaient pas audacieux – M. Bolling aimait généralement le jazz traditionnel – mais ils lui ont valu un public captif en Europe et aux États-Unis pendant des décennies.

En plus de ses tournées et enregistrements, M. Bolling était un compositeur prolifique de partitions pour la télévision française et des films tels que « Borsalino« (1970), un film de gangsters se déroulant dans les années 1930 à Marseille et mettant en vedette Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, et »Le Magnifique(1973), une série de sagas d’espionnage avec Belmondo et Jacqueline Bisset. Dans le genre pop, M. Bolling music pour Brigitte Bardot et Juliette Gréco, entre autres stars françaises du jour.

Aux États-Unis, il était surtout connu pour ses compositions croisées, qu’il a enregistrées avec des musiciens classiques, dont le flûtiste Jean-Pierre Rampal, le violoncelliste Yo-Yo Ma et le pianiste Emanuel Axe. Écrivant dans le New York Times en 1982, le critique musical Allan Kozinn M. Bolling a décrit en tant que « leader du peloton dans le monde du crossover ».

De nombreux puristes musicaux méprisaient le genre, méprisaient les interprétations de Bach sur le synthétiseur et les performances de Luciano Pavarotti dans lesquelles le ténor italien était en sueur. ceinturé de normes napolitaines. Monsieur. Bolling s’est distingué, a noté Kozinn, parce qu’il a créé ses œuvres «au lieu de jouer avec les normes».

«La stratégie de composition de M. Bolling consiste à donner à son soliste classique une partie composée de manière traversante, écrite dans un style plein de gestes baroques et classiques et de références au répertoire et à l’utilisation idiomatique de l’instrument», écrit Kozinn. Pendant ce temps, «son propre piano, la basse interagit. et un trio de percussions avec un léger contrepoint jazz. C’est une formule qui semble toujours avoir du succès. «

La chanson croisée la plus célèbre de M. Bolling était la sienne « Suite pour flûte et piano jazz, »Enregistré avec Rampal sur un album de 1975 qui a été nominé pour un Grammy pour la meilleure performance de musique de chambre. L’album est devenu l’un des enregistrements classiques les plus vendus de tous les temps, atteignant les palmarès du Billboard et y restant pendant 10 ans.

Son amalgame de jazz et de musique classique a réussi, dit-il, parce qu’il est resté dans sa propre voie et a laissé ses collaborateurs classiques rester dans la leur.

« Il n’y a pas de syncopes, pas de notes bleues et pas de sensation de jazz dans leurs parties », il dit Kozinn. «Ces choses sont réservées au piano, à la basse et à la batterie. Ai-je déjà été tenté d’étirer leurs morceaux en jazz? Non, pourquoi le ferais-je? Cela gâcherait le contraste.

«En tant que musiciens classiques, ces musiciens sont si bons, et ils manient si bien la mélodie et l’expression», a-t-il poursuivi. «Pourtant, ils ont rarement l’occasion de faire cela avec de nouvelles pièces, parce que la musique classique contemporaine est – eh bien, vous savez ce que c’est. Alors que je viens de commencer à écrire ces pièces pour le plaisir, je me rends compte maintenant qu’elles servent un but différent. Ils permettent à ces artistes d’ajouter à leur répertoire du nouveau matériel dans un style classique, de la musique avec beaucoup de mélodie et, en raison de l’élément jazz, un nouveau type de son. «

Claude Bolling est né à Cannes, sur la Côte d’Azur, le 10 avril 1930. Son père était directeur d’hôtel.

En dehors d’un séjour de guerre à Nice, M. Bolling a passé une grande partie de son éducation à Paris, où il a dit qu’il avait acquis une appréciation pour le jazz dans les boîtes de nuit et les music-halls. Il a déclaré au Jerusalem Post qu’au moment où il s’est intéressé à la musique classique, il était trop vieux pour s’inscrire au conservatoire et a donc pris des cours particuliers.

Adolescent, il a remporté un prix du Hot Club de France, une organisation créée pour promouvoir le jazz en France. Selon son site Internet, il a formé son premier orchestre à 16 ans et 18 ans lorsqu’il a réalisé son premier disque.

Au cours des premières années de sa carrière, il s’est produit avec des musiciens de jazz américains en visite, dont le cornetiste Rex Stewart, le trompettiste Buck Clayton et le vibraphoniste Lionel Hampton. Sa loyauté envers Ellington était telle que l’écrivain français Boris Vian appelait M. Bolling «Bollington».

Il a d’abord expérimenté la musique croisée en 1970, lorsqu’il a été invité à interpréter une composition originale à la télévision. Il a proposé une performance à quatre mains avec un de ses amis, le pianiste classique Jean-Bernard Pommier, et les deux ont conclu que la combinaison de leurs talents fonctionnait.

The Guardian a rapporté que l’épouse de M. Bolling, Irène Dervize-Sadyker, est décédée en 2017 après près de six décennies de mariage, et que ses survivants sont deux fils, David et Alexandre.

M. Bolling a décrit en plaisantant certains des disciples de la musique classique comme «plus royalistes que le roi lorsqu’il s’agit de revendiquer une supériorité sur le jazz». De son côté, il était peu préoccupé par les étiquettes que les autres apposaient sur son opus.