Classiques et hot rod exposés au premier Show n’ Shine annuel de Kelowna

Des voitures anciennes et neuves ont envahi l’avenue Bernand au centre-ville de Kelowna le samedi 20 août.

Lors du premier événement annuel Show n ‘Shine, des voitures allant des hot rods aux objets de collection et plus encore étaient exposées pour que les résidents les découvrent et rencontrent les propriétaires de véhicules.

L’événement s’est déroulé de 11 h à 16 h et les fans ont pu voter pour choisir leur voiture préférée. Chaque voiture avait un morceau de papier avec un code QR dessus où les gens pouvaient scanner et voter pour la meilleure voiture globale, la meilleure voiture importée et la meilleure voiture nationale.

Les gagnants seront annoncés sur le site Web et les réseaux sociaux de la Downtown Kelowna Association le mercredi 24 août. Les gagnants recevront un forfait Show n’ Shine.

