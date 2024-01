Classiques de l’architecture : Théâtre municipal Général San Martín / Mario Roberto Álvarez, Macedonio Oscar Ruiz

Cortesía de Estudio MRA+A

Sur l’Avenida Corrientes, le Teatro Municipal General San Martín (TGSM) s’élève entre des murs mitoyens, au cœur du centre-ville de Buenos Aires. Conçu par Mario Roberto Álvarez et Macedonio Oscar Ruiz en 1954, ce bâtiment vient répondre à une problématique artistique et culturelle commune aux grandes villes d’Amérique. Il s’agit de l’un des théâtres les plus importants d’Argentine, offrant des espaces pour des représentations théâtrales et cinématographiques ainsi que des expositions d’art. D’une superficie de 30 000 mètres carrés, il constitue un complexe théâtral aux côtés du Centre culturel Général San Martín, fonctionnant de manière indépendante.

Inauguré le 25 mai 1960, sous la présidence d’Arturo Frondizi, le principal défi des architectes était de faire face aux contraintes imposées par le terrain. Ils ont choisi de créer une composition de volumes juxtaposés séparant les fonctions en blocs de construction indépendants. De cette façon, le projet pourrait être développé en différentes étapes et les volumétries seraient formées en trois corps, comprenant treize étages et quatre niveaux de sous-sol. Ceux-ci abriteraient trois théâtres, une galerie de photos, un cinéma, la salle centrale Alfredo Alcón, des ateliers, des salles d’exposition, des zones de stockage et des bureaux pour diverses tâches liées à la production artistique. Des zones de service ont été placées le long des murs mitoyens et vers l’arrière, libérant ainsi le centre pour positionner la salle avec la scène et établir des zones de support derrière celle-ci. Pendant ce temps, des bureaux ont été installés dans le volume de dix étages pour reconfigurer la façade le long de l’Av. Corrientes.

À mon avis, l’architecture est avant tout une question d’utilité et de fonction. La beauté est une conséquence possible, mais elle n’est pas un objectif. L’architecture doit être logique, fonctionnelle et simple. Le résultat esthétique est une conséquence possible mais pas obligatoire. -Mario Roberto Álvarez

Salle Centrale Alfredo Alcón. Image Cortesía de Estudio MRA+A

Salle Casacuberta. Image Cortesía de Estudio MRA+A

Aux côtés des fonctionnaires, des metteurs en scène, des artistes et des techniciens du théâtre, les architectes ont formulé un programme conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants, contribuant ainsi à la création d’une œuvre globale. La programmation était organisée autour d’une salle de comédie d’une capacité de 1 130 spectateurs répartis sur deux niveaux, aménageable pour d’autres représentations. Dans le premier bloc de l’Avenue Corrientes se trouvent les bureaux administratifs, le Secrétariat de la Culture et un micro-cinéma situé au dixième étage, conçu pour un usage privé et public, et pouvant également être utilisé comme salle de conférence. On note ensuite la présence d’un autre volume contenant deux salles de spectacles avec un bloc haut abritant la scène, les loges et les zones de maintenance. Le long de la rue Sarmiento, se présente la section de l’École d’Art Dramatique, répartie sur huit étages, et composée de salles de classe pour l’enseignement du théâtre de scène, de la chorégraphie, des arts cinématographiques, etc., ainsi que d’un parking souterrain.

De par ses dimensions, ses installations, ses équipements et sa machinerie scénique, la scène est l’une des plus complètes de son genre, capable de s’adapter, entre autres, à des performances chorégraphiques et musicales. Il comprend 9 plates-formes élévatrices de 34 places chacune, 2 scènes tournantes, un ascenseur d’orchestre, un monte-charge de 3 x 6,50 m, 6 plates-formes de manœuvres fixes, 2 grilles de 14 appareils de levage, 3 ponts lumineux, une cabine pour décors projetés et un pour les productions cinématographiques, 6 rampes, tours, râteaux, projecteurs et machines à effets, 30 postes de contrôle électromagnétique de l’éclairage et 10 postes de contrôle de scène, une cabine de sonorisation, 9 micros à effets, 11 haut-parleurs, 3 rideaux, un écran panoramique, etc. .

Salle centrale Alfredo Alcón. Image © Agustina Iñiguez

Je crois que chaque architecte doit avoir des principes, essayer de les respecter, ne pas se trahir, mais aussi ne pas croire que ce qu’on fait est la seule chose qu’il faut faire. -Mario Roberto Álvarez

Le théâtre dispose des salles suivantes :

Salle Martín Coronado : Son nom rend hommage à l’un des pionniers de l’écriture dramatique argentine. D’une capacité de 1049 spectateurs, il comporte deux stalles à gradins et une scène à l’italienne d’une ouverture allant de 11 à 16 mètres, équipée d’une section centrale capable de se déplacer verticalement, entièrement ou partiellement, à travers 9 ascenseurs fonctionnant simultanément ou séparément. De plus, il comprend une fosse d’orchestre relevable et des systèmes d’éclairage et de sonorisation modernes. Dans son hall, vous pourrez admirer l’œuvre « Allégorie au théâtre » de José Fioravanti et sur les murs latéraux, les sculptures « Le Drame » et « La Comédie » de Pablo Curatella Manes.

: Son nom rend hommage à l’un des pionniers de l’écriture dramatique argentine. D’une capacité de 1049 spectateurs, il comporte deux stalles à gradins et une scène à l’italienne d’une ouverture allant de 11 à 16 mètres, équipée d’une section centrale capable de se déplacer verticalement, entièrement ou partiellement, à travers 9 ascenseurs fonctionnant simultanément ou séparément. De plus, il comprend une fosse d’orchestre relevable et des systèmes d’éclairage et de sonorisation modernes. Dans son hall, vous pourrez admirer l’œuvre « Allégorie au théâtre » de José Fioravanti et sur les murs latéraux, les sculptures « Le Drame » et « La Comédie » de Pablo Curatella Manes. Salle Casacuberta : Nommée en l’honneur du dramaturge Juan José de los Santos Casacuberta du XIXe siècle, la salle a une capacité de 566 personnes, disposées sur une stalle semi-circulaire divisée en trois sections radiales. La présence d’une scène relevable offre la possibilité de fonctionner comme une scène, un plancher de stalle ou même une fosse d’orchestre, tandis que la scène elle-même a des dimensions de 35 mètres de largeur sur 6 mètres de profondeur. Dans son hall, vous pourrez admirer la fresque murale de Luis Seoane « La naissance du théâtre argentin », le relief allégorique en terre cuite de Carlos de la Cárcova et la sculpture en acier d’Enio Iommi « Formes continues ».

: Nommée en l’honneur du dramaturge Juan José de los Santos Casacuberta du XIXe siècle, la salle a une capacité de 566 personnes, disposées sur une stalle semi-circulaire divisée en trois sections radiales. La présence d’une scène relevable offre la possibilité de fonctionner comme une scène, un plancher de stalle ou même une fosse d’orchestre, tandis que la scène elle-même a des dimensions de 35 mètres de largeur sur 6 mètres de profondeur. Dans son hall, vous pourrez admirer la fresque murale de Luis Seoane « La naissance du théâtre argentin », le relief allégorique en terre cuite de Carlos de la Cárcova et la sculpture en acier d’Enio Iommi « Formes continues ». Salle Cunill Cabanellas : En hommage au réalisateur et pédagogue catalan Antonio Cunill Cabanellas, cette salle est dédiée aux productions expérimentales d’une capacité d’environ 200 spectateurs. Il est conçu pour adapter la relation scène-public en fonction des besoins de performances non conventionnelles. Dans son hall, vous trouverez la fresque murale de Luis Diego Pedreira « Les Frères Podestà ».

: En hommage au réalisateur et pédagogue catalan Antonio Cunill Cabanellas, cette salle est dédiée aux productions expérimentales d’une capacité d’environ 200 spectateurs. Il est conçu pour adapter la relation scène-public en fonction des besoins de performances non conventionnelles. Dans son hall, vous trouverez la fresque murale de Luis Diego Pedreira « Les Frères Podestà ». Salle Leopoldo Lugones: Destinée aux projections de films, cette salle a une capacité de 233 spectateurs et est située au dixième étage du théâtre.

Salle Martín Coronado. Image © Agustina Iñiguez

Au-dessus de la façade principale, trois halls superposés à double hauteur relient les halls ainsi que le hall du rez-de-chaussée avec l’accès au public, considéré comme une extension du trottoir qui se poursuit vers le hall d’exposition. L’entrée depuis l’avenue Corrientes mène directement au hall central nommé « Alfredo Alcón », revêtu de pierre et s’étendant sur presque toute la largeur de la propriété. Au-dessus, se distingue le volume abritant la salle Martín Coronado, dont le sol sert de plafond au hall d’entrée et dont les colonnes inclinées proéminentes soulignent son importance. L’espace présente une fresque murale en céramique de Juan Batlle Planas et une mezzanine entoure le hall, offrant un espace pour des expositions.

La galerie de photos, créée en 1985, permet une communication directe avec la Cour de Sculptures du Centre Culturel San Martín et sert d’espace de référence pour le domaine de la photographie et des arts visuels. Les espaces destinés aux œuvres d’artistes tels qu’Enio Iommi, Libero Badii, etc. facilitent le lien entre l’art et l’architecture.

La façade principale est construite à l’aide d’un mur-rideau en acier et en verre, permettant le déploiement structurel lorsque les étages se chevauchent dans le hall. Le chapiteau est soutenu par des tendeurs depuis la façade de l’avenue Corrientes, protégeant les passants et créant un espace pour les tournages de films, conçu avec des dalles de granit sur sa partie supérieure.

Vers l’an 2000, le Théâtre San Martín s’est transformé en siège de la Direction Générale et Artistique du Complejo Teatral de Buenos Aires (Complexe Théâtral de Buenos Aires).

