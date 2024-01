Classiques de l’architecture : Sixième Panthéon de Chacarita

© Nestor Barbitta

Jusqu’à récemment, le Sixième Panthéon de Chacarita était une icône de l’architecture moderne argentine passée inaperçue. Situé au cœur de la ville de Buenos Aires, ce panthéon représente l’une des premières et l’une des plus grandes expériences d’architecture funéraire moderne d’une telle ampleur au monde.

Le projet surgit dans un contexte d’après-guerre, marqué par l’accession à la présidence de Juan Domingo Perón et une croissance démographique notable à Buenos Aires. Entre 1920 et 1960, la population de Buenos Aires a triplé, passant d’un million à trois millions. La saturation des cimetières est devenue une nécessité à laquelle les pouvoirs publics ont dû répondre.

Dans ce contexte, la Direction Générale d’Architecture et d’Urbanisme de la ville a chargé Itala Fulvia Villa, sa coordinatrice, et son équipe composée de Leila Cornell, Raquel S. de Días, Gunter Ernest, Carlos A. Gabutti, Ludovico Koppman, puis- le jeune Clorindo Testa, avec la conception d’un nouveau panthéon public dans le cimetière de Chacarita.

© Jeffry Paredes

Inspiré par les principes du CIAM (Congrès International d’Architecture Moderne, 1928-1957) conçu par Le Corbusier, et d’autre part par la vision de Jorge Ferrari Hardoy, Juan Kurchan et Antonio Bonet, qui faisaient partie de l’EPBA (Études du Plan de Buenos Aires, créé en 1947), l’architecte Itala Fulvia Villa a capturé les idéaux urbanistes alignés sur le mouvement moderne et a proposé de réinventer le cimetière moderne. Son approche va au-delà de la dimension architecturale pour représenter une vision sociale et culturelle plus large : la conception de la mort, les croyances et idéaux partagés et la poursuite d’une dimension égalitaire dans la société.

© Jeffry Paredes

Le cimetière de Chacarita constitue une entité urbaine importante de la capitale argentine. Avec ses 95 hectares, c’est l’un des plus grands cimetières du monde. Elle fonctionne comme une ville dans la ville, reflétant les couches historiques et socio-économiques de Buenos Aires. Cette nécropole affiche un éclectisme architectural impressionnant, mêlant voûtes, mausolées, panthéons, tombeaux et galeries de niches.

L’emplacement choisi pour la construction du VIe Panthéon est particulièrement symbolique, car il se situe au centre du tracé conçu par l’architecte du cimetière, Juan A. Buschiazzo, à la fin du XIXe siècle. Il est aligné avec l’entrée principale et le crématorium.

© Léa Namer

© Léa Namer

Le projet du nouveau panthéon impliquerait la construction de neuf galeries de niches (galeries 15 à 23) sur un terrain carré de 300 mètres de longueur. Ce terrain était auparavant occupé par des sépultures en terre qui seront progressivement déplacées.

Compte tenu de son ampleur monumentale, la construction du VIe Panthéon se déroule en trois phases, s’étalant de 1949 à 1966. Le projet de la première phase (1949-1953), couvrant les galeries 15, 17 et 21, ne comportait initialement qu’un seul niveau souterrain. Dès la deuxième phase (1955-1958), il fut décidé de densifier le projet initial en ajoutant un deuxième niveau souterrain pour créer les galeries 18, 19 et 20. Le projet se conclut par la construction des galeries 16, 22 et 23, correspondant à la dernière phase (1958-1966).

Le Sixième Panthéon propose une typologie souterraine de niches regroupées en rangées verticales, visant une utilisation efficace de l’espace et la libération de la surface. Rompant avec les formes funéraires traditionnelles de l’Antiquité et réinterprétant de manière moderne les catacombes romaines, l’organisation souterraine permet une ventilation naturelle (complétée par un système mécanique) des structures funéraires à travers des cours. Cette conception donne également lieu à la création d’un jardin fonctionnant comme un parc public au rez-de-chaussée.

© Léa Namer

© Léa Namer

Le niveau supérieur du VIe Panthéon se présente comme une vaste pelouse de 90 000 mètres carrés, traversée de sentiers piétonniers et rythmée par une vingtaine de cours rectangulaires de tailles diverses. Aux angles de la parcelle, sur ses côtés latéraux et en son centre, se trouvent neuf toitures/templets en béton. Ces éléments imposants et sculpturaux servent de différentes entrées aux galeries souterraines et protègent les circulations verticales des éléments. De plus, d’autres éléments formels animent ce parc, comme des murs en béton aux formes géométriques qui jouent avec la perception du visiteur. Le regard oscille désormais entre des perspectives sur toute l’esplanade et un champ de vision plus restreint. Les alignements des bouches d’extraction d’air ajoutent des touches de couleurs, tandis que les canopées d’arbres plantées dans les cours surprennent le regard et permettent de percevoir l’organisation souterraine de la nécropole.

© Léa Namer

© Léa Namer

L’article publié dans la revue « Nuestra arquitectura » en juin 1961 précise que le projet paysager d’Ítala Fulvia Villa a été « conçu en relation avec l’architecture de manière à ce que les deux se complètent ». Dans le jardin supérieur et dans les cours, une palette végétale avait été prévue où « des combinaisons de plantes et de fleurs étaient étudiées en tenant compte de la couleur des feuilles, de leur taille, de leur texture et de leur luminosité, ainsi que de la période de floraison ». Malheureusement, ces détails, ainsi que les miroirs d’eau et les fontaines destinés aux cours, n’ont jamais été réalisés pour des raisons économiques, laissant le projet du VIe Panthéon partiellement inachevé à ce jour.

© Léa Namer

© Léa Namer

Les galeries souterraines du VIe Panthéon s’étendent perpendiculairement aux cours avec une hauteur pouvant atteindre 12 mètres. Ces galeries abritent trois types de niches funéraires : la majorité sont des niches pour cercueils, il existe également des niches destinées aux ossuaires, et des niches plus petites réservées aux urnes en frêne.

Dans la deuxième phase, un double système de ventilation a été conçu, actuellement hors service, pour assurer l’élimination des odeurs issues de la décomposition des cadavres. D’une part, l’air s’échappant de l’arrière des crématoires était traité à l’azote avant d’être rejeté à la surface par des grilles de ventilation. D’autre part, les espaces de circulation disposaient d’un système d’alimentation en air pour améliorer la ventilation naturelle.

© Léa Namer

© Léa Namer

© Léa Namer

Itala Fulvia Villa accorde une attention particulière aux transitions entre la surface et les niveaux souterrains de la nécropole. Les circulations verticales, comme les noyaux d’accès (ascenseurs pour les cercueils, ascenseurs pour les visiteurs, escaliers surdimensionnés qui ressemblent à des escalators), démontrent à la fois une volonté d’inscrire son projet dans la modernité et une intention symbolique. En descendant, se révèle une expérience mythologique qui évoque la descente au royaume des morts : un labyrinthe entre des galeries naturellement éclairées, tandis que la lumière pénètre dans le monde souterrain filtré à travers divers écrans.

© Léa Namer

© Léa Namer

Avec ce projet, Ítala Fulvia Villa propose non seulement une solution qui répond fonctionnellement à la demande d’espace dans une nécropole, en remplaçant les sépultures traditionnelles par la multiplication des niches, mais invente également un nouveau langage funéraire. Elle invoque la plasticité du béton et son imagerie abstraite pour donner au Sixième Panthéon la monumentalité et la condition sacrée nécessaires à un lieu de contemplation. Semblable aux vitraux des cathédrales gothiques, la délicatesse des textures et des motifs ornementaux du béton renforce la puissance expressive des structures imposantes de la nécropole, créant une expérience spatiale unique.

© Léa Namer

© Léa Namer

Photographies: Léa Namer & Jeffry Paredes pour les vues drone

