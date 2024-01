Classiques de l’architecture : La Pagode / Miguel Fisac

Cortesía de la Fondation Miguel Fisac

Où réside le processus de mythification d’une œuvre en architecture ? Quelles sont les conditions intrinsèquement liées à la ressource mémoire ? Tout d’abord, l’apparition d’une valeur intrinsèque au sein de l’architecture, comme la mise en valeur du goût pour le bâtiment projeté. Cela s’accompagnerait du facteur historique – les échos de l’époque à laquelle il a été construit. Si l’on ajoute à tout cela une démolition chargée de théâtralité et de drame social, le bâtiment devient quelque chose de plus, s’inscrivant dans le vaste territoire mythique de la mémoire. La « Pagode » de Miguel Fisac, dont la construction a commencé en 1965, a été démolie en quelques jours seulement en juillet 1999, alors qu’elle avait un peu plus de trente ans au moment de sa démolition.

Affectueusement surnommée « Pagode » par les madrilènes, ce qui témoigne de sa similitude avec les constructions asiatiques, elle n’était pas tenue dans la même estime par les architectes de l’époque. Dans l’ascension et la chute des Laboratoires JORBA, nom original du projet, convergent des éléments purement tragiques : dénonciations motivées par des conspirations religieuses, négligence des administrations, entreprises spéculatives, jalousie professionnelle et dirigeants incapables d’apprécier la qualité de l’architecture qui, aujourd’hui, devient mythe ou martyr ; l’objet d’une destruction injuste.

Cortesía de la Fondation Miguel Fisac

Situé à proximité de la M-30, parallèle à la route de Barcelone, le bâtiment s’est élevé dans un endroit apparemment inaccessible, faisant ses adieux à tous les Madrilènes quittant la ville par l’Avenida America en direction de l’aéroport de Barajas. Sa forme, à la fois pittoresque et futuriste, ne faisait qu’accroître le mystère qui entourait l’édifice. Quelles activités abriterait-il à l’intérieur ? Quel était le but de sa géométrie ? La « Pagode » appartient à cette génération de bâtiments modern-pop qui ont marqué les tendances et, dans le cas espagnol, ont rompu avec l’ouverture timide du régime de Franco au milieu des années 1950, dépassant la tendance historiciste néo-Herrera que la dictature favorisait jusqu’à alors. Cette nouvelle génération de jeunes architectes a réintégré le pays sur la scène internationale, rejoignant des œuvres similaires telles que le terminal TWA d’Eero Saarinen, la Maison sculptée de Charles Deaton, la Kongresshalle de Hugh Stubbins à Berlin ou les propositions de visionnaires alternatifs comme Paolo Soleri.

Cortesía de la Fondation Miguel Fisac

Le siège madrilène des Laboratoires JORBA a commencé sa construction en 1965 et s’est prolongée jusqu’en 1967, année de son inauguration. L’ensemble des laboratoires était constitué de deux volumes distincts : d’un côté, les entrepôts de stockage, un corps longitudinal dont la toiture est un autre exemple de l’élégant catalogue de « poutres en os » que Fisac ​​privilégiait tant, initié au début des années 1960 avec le projet du Centre. pour les études hydrographiques à Madrid ; de l’autre côté, un bâtiment indépendant, comme une tour, qui abriterait les bureaux. Cette tour, située à l’extrémité la plus proche de la rue, regroupait différents bureaux administratifs et une bibliothèque.

“Le bâtiment était destiné à être un laboratoire pharmaceutique, un sujet que je connais bien, car je suis non seulement le fils d’un pharmacien mais j’ai également une expérience de travail avec Laboratorios Alter et plus tard avec Made […]. JORBA a insisté sur le fait qu’ils avaient acheté un terrain avec une superficie élevée et qu’ils voulaient qu’il serve de publicité. ” – Miguel Fisac, juillet 1969 [‘Arquitectura’ Magazine].

+ 9

Le client a demandé à l’architecte de Ciudad Real de créer un objet marquant, capable de servir d’attraction publicitaire pour ceux qui voyagent sur la route en direction et en provenance de la ville de Madrid. Avec cet objectif en tête, Fisac ​​a conçu une forme véritablement créative, faisant pivoter de 45 degrés chacun des étages superposés de la tour. Les bords de ces carrés tournés correspondraient aux lignes d’enceinte, qui occupaient la hauteur du parapet jusqu’au linteau. La jointure superficielle de chacune de ces arêtes opposées générait, tournée vers l’extérieur, une géométrie déjà connue de Fisac ​​: le paraboloïde hyperbolique, une surface réglée. L’avantage d’utiliser ce type de surface est que, couplé à l’utilisation de béton coulé sur place, il ne nécessite pas de coffrage courbe ; sa surface peut être générée par des lignes, dans ce cas, une série de planches qui constituent ce que l’on appelle communément « coffrage en bandes ».

“Je vois que j’ai un carré de 16 m de côté; je commence à le faire pivoter de 45 degrés, et je commence à obtenir des surfaces chères en géométrie: des paraboloïdes hyperboliques. Le but ultime était précisément cela: que le bâtiment soit frappant, et effectivement c’était le cas, c’est juste que certaines personnes ont trouvé cela trop frappant. -Miguel Fiscac, juillet 1969 [‘Arquitectura’ Magazine].

Cortesía de la Fondation Miguel Fisac

Si la « Pagode » avait été située dans une position plus centrale dans la ville, tous ses mérites auraient pu être mieux appréciés : le contraste raffiné entre les rectangles de verre clairs et distincts et la peau de béton, rugueuse et profilée ; la brillante solution structurelle composée de huit piliers métalliques définis extérieurement par les paraboloïdes hyperboliques ; la relation entre le noyau vertical et les étages ouverts ; les vues encadrées à travers les menuiseries métalliques ; la rotation suggestive d’un étage vers le suivant, et ainsi de suite. Le bâtiment qui en résulte, figure stylisée et toujours changeante sous la lumière du soleil, devient rapidement le symbole de la nouvelle architecture espagnole et, précisément en raison de son expressivité, est bien accueilli par la majorité des Madrilènes. Cependant, comme les années le démontreront, aucun d’entre eux ne sera en mesure de défendre la défense du patrimoine collectif ; quelque chose de typique du Madrilène commun, naturellement résistant.

Cortesía de la Fondation Miguel Fisac

Le scandale de la démolition a jeté un tout nouveau jour sur le bâtiment et l’a élevé au rang de monument qu’il n’avait jamais eu de son vivant. Le complexe des Laboratoires JORBA était tombé en désuétude dans les années 1990. Lorsque le Groupe LAR l’a acheté pour y installer de nouveaux bureaux, il a constaté que son idée initiale de réhabilitation ne pouvait pas être réalisée car le projet initial de Fisac ​​n’était plus conforme aux nouvelles normes de sécurité incendie de la Mairie. Ne parvenant pas à convaincre la Mairie de conserver la construction originale, qui avait une haute valeur technique et symbolique, ils proposèrent de réaliser le projet sur un autre terrain adjacent. Face au nouveau refus de la Mairie, la démolition du bâtiment a été proposée. Il a alors été proposé d’ajouter la « Pagode » au catalogue des bâtiments de protection spéciale rédigé par le Commission du patrimoine de la Communauté de Madrid. Une fois de plus, les tentatives visant à protéger la structure mythique ont été rejetées et, finalement, juillet 1999, profitant du manque de monde qui accompagnait l’été madrilène, la démolition du bâtiment commença presque furtivement. À chaque coup de pioche, la « Pagode » était progressivement dépouillée de ses murs, de ses enceintes et de ses finitions.

Cortesía de la Fondation Miguel Fisac

Les « experts » n’ont-ils pas été sensibles aux valeurs esthétiques et constructives de la « Pagode », qui semblaient au contraire évidentes aux yeux du Groupe LAR, ultime responsable de sa démolition ? Ricardo Arocáprésident du Club des débats urbains et jusqu’à peu de temps auparavant, le directeur du École Technique Supérieure d’Architecture de Madrid [ETSAM], a accusé le conglomérat de techniciens municipaux, d’architectes et de spécialistes de céder aux intérêts économiques et politiques dominants, soulignant son rejet des comités qui, selon lui, choisissaient le sort de nombreux bâtiments. Cependant, la réalité était que la jalousie professionnelle, ainsi que le fondamentalisme rationaliste royal, étaient précisément les raisons pour lesquelles ces spécialistes de l’architecture du XXe siècle ont refusé de protéger la « Pagode ».

Cortesía de la Fondation Miguel Fisac

La « Pagode » n’a jamais été considérée comme un monument. Ce n’était pas pour les experts, qui considéraient cela comme une extravagance sans importance, ni pour les Madrilènes. En la regardant du point de vue qui nous est offert aujourd’hui, il ne fait aucun doute que la « Pagode » avait beaucoup plus de possibilités de devenir un futur monument que d’autres œuvres qui ont survécu à l’épreuve du temps ; des œuvres qui jouissent d’une expression louée par de nombreux architectes. Ce mythe de l’architecture espagnole n’a pas survécu dans le milieu culturel et social madrilène de l’époque ; il n’a pas réussi à activer ou à développer ses éventuelles valeurs monumentales ; en fin de compte, il n’a pas été compris pour ce qu’il était et ce que personne ne voulait voir : le patrimoine architectural.

Les références

[1] Rivera, David. “El momento que nunca fue”. Article inclus dans “Miguel Fisac: la délire historique de la pagode”2013. Fondation Caja de Arquitectos.





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

9 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



1967

[2] Rubio, Andrés. “Miguel Fisac: la délire historique de la pagode”2013. Arquia/documental 28. Fondation Caja de Arquitectos.

[3] AA.VV. ‘Monographies AV 101 : Miguel Fisac’2003.

[4] Eguiluz, Patxi; Copertone, Carlos. ‘La vie brève et la LARGA HISTORIA de La Pagode (I)’. Résumé architectural [AD] Revue, 2016.

[5] Eguiluz, Patxi; Copertone, Carlos. ‘La vida breve y LARGA HISTORIA de La…