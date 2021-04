Louis Oosthuizen et Charl Schwartzel ont une longueur d’avance à la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans

Louis Oosthuizen a réussi un birdie à ses trois derniers trous pour le placer lui et Charl Schwartzel dans une avance étroite avant la ronde finale de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans.

La finition rapide d’Oosthuizen a clôturé un combiné de neuf moins de 63 ans au format quatre balles au TPC Louisiana, portant la paire sud-africaine à 19 sous et leur donnant un avantage d’un coup avant les quatuors de dimanche.

Schwartzel a roulé dans un 60 pieds au troisième et a posté des birdies consécutifs à partir du septième pour les voir tourner en 33, avec Oosthuizen passant de 20 pieds au 11e et regardant sa carte de partenaire de jeu gagner successivement au cours des deux trous suivants. .

1:26 Wyndham Clark s’est éloigné d’un trou improbable lors de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans, après avoir frappé son approche pieds nus depuis l’eau! Wyndham Clark s’est éloigné d’un trou improbable lors de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans, après avoir frappé son approche pieds nus depuis l’eau!

Oosthuizen a fait un birdie de 10 pieds au 16e et a drainé un 35 pieds au par-trois suivant, avec le joueur de 38 ans ajoutant ensuite un birdie à la dernière par cinq pour définir un objectif de club house qui ne pouvait ne correspond pas.

« Je pense que quiconque à moins de quatre coups de la tête a une chance avec le format que c’est demain », a déclaré Oosthuizen. « Ça va être difficile. Nous devons vraiment bien jouer. »

Tour de golf de la PGA en direct Vivre de

Tony Finau et Cameron Champ occupent la deuxième place à égalité avec le duo australien Marc Leishman et Cameron Smith, Bubba Watson et Scottie Scheffler deux en retard aux côtés du couple norvégien Viktor Hovland et Kris Ventura.

Leishman et Smith ont réussi un birdie à six de leurs huit premiers trous pour égaler le troisième tour 63 posté par le duo de tête, tandis que Finau a réussi un birdie au dernier trou de la journée pour le garder, lui et Champ, dans l’un des premiers.

Tony Finau et Cameron Champ ont affiché un combiné de moins de 67 ans samedi

« Je pense que nous avons de bonnes chances », a déclaré Leishman. « Beaucoup de choses peuvent se passer en quatuor et il y a tellement d’autres bons joueurs en tête du classement. Il faut que beaucoup de choses se passent bien, mais j’espère que nous pourrons faire notre travail et faire quelques birdies et donner aux joueurs devant nous quelque chose à penser. «

Thomas Pieters et Tom Lewis se sont déplacés à moins de trois de la tête après avoir également tiré un neuf de moins de 63 ans et égalé le tour le plus bas de la journée, avec les champions en titre Jon Rahm et Ryan Palmer un autre coup de retour dans le groupe à égalité au neuvième.

Qui remportera la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans? Regardez la couverture du groupe en vedette via le bouton rouge dimanche à partir de 15h30 sur Sky Sports Golf, avant une couverture complète à partir de 17h30.