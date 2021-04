15h30



Justin Rose et Henrik Stenson discutent de la musique walk-on et de leur partenariat de golf après avoir tourné un 68 dans les quatuors à la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans

Justin Rose et Henrik Stenson ont cardé un quatre moins de 68 ans dans les quatuors pour passer à égalité pour la troisième place après le deuxième tour de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans.

Le duo a un excellent bilan de la Ryder Cup ensemble, bien que son meilleur résultat précédent dans cette épreuve soit 19e, et ils ont prospéré en tant que partenariat une fois de plus au TPC Louisiana pour s’asseoir juste deux derrière le duo américain Cameron Champ et Tony Finau et le duo norvégien Viktor Hovland et Kris Ventura.

L’Anglais Rose et le Suédois Stenson ont commencé à la 10e et ont bien commencé avec des birdies aux 11e et 12e et ont également ajouté des gains consécutifs aux 16e et 17e qui ont malheureusement été pris en sandwich par deux bogeys.

Mais d’autres birdies ont suivi sur les neuf premiers aux deuxième, cinquième et septième avec un seul bogey à la sixième.

Leur 68 égalait le score le plus bas de la journée, avec un score beaucoup plus élevé dans le format quatuor que les quatre balles du premier tour, et les a portés à 11 moins de 133.

Tour de golf de la PGA en direct Vivre de

Stenson a déclaré: « Les quatuors sont toujours un format délicat. Nous le savons. Mais ce ne sera jamais aussi compliqué lorsque vous avez un bon partenaire comme moi. Nous en avons parlé plus tôt dans la semaine, faire confiance, et après avoir fait cela tant de fois avant de faire des choses comme nous le faisons normalement.

« Nous avons joué une très solide ronde de quatuors là-bas. Nous sommes très satisfaits de ce score et de la façon dont nous avons suivi le parcours aujourd’hui. »

Rose a ajouté: « Je pense qu’un problème partagé est un problème divisé par deux dans ce format, c’est sûr. Mais Henrik était un rocher aujourd’hui. Je ne pense pas qu’il ait fait une erreur qui nous a conduit à abandonner un coup vraiment. C’était assez amusant juste de ayez quelqu’un qui était si solide aujourd’hui. Il a tiré son poids aujourd’hui. «

Tony Finau et Cameron Champ parlent d’un tir sur le quatrième green en route vers un 68 au deuxième tour

Finau et Champ ont égalé les 68 de Rose et Stenson, tandis que Hovland et Ventura, qui avaient également partagé la tête après une ouverture de 62, se sont remis d’un double bogey à la 16e avec cinq birdies sur leurs 10 derniers trous pour un 69.

Le dernier couple a joué aux côtés de Graeme McDowell et Matt Wallace qui sont passés à huit sous et à égalité pour la neuvième place avec un 70 qui comprenait un trou en un sensationnel pour McDowell au 17e, le premier as de l’Irlande du Nord sur le PGA Tour.

2:19 Graeme McDowell a eu un moment inoubliable avec son premier trou en un sur le PGA Tour lors du deuxième tour de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans Graeme McDowell a eu un moment inoubliable avec son premier trou en un sur le PGA Tour lors du deuxième tour de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans

Bubba Watson et Scottie Scheffler sont aux côtés de Rose et Stenson sur 11 sous, tandis que les champions en titre Jon Rahm et Ryan Palmer sont une autre paire sur huit sous.

0:20 Un alligator a dû se faire pincer après avoir rendu une visite indésirable à un tee lors du deuxième tour de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans Un alligator a dû se faire pincer après avoir rendu une visite indésirable à un tee lors du deuxième tour de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans

Le duo anglais Tyrrell Hatton et Danny Willett vient de faire la coupe sur six sous après un double bogey au 18e alors qu’ils ont cardé un un sur 73, tandis que le duo américain Xander Schauffele et Patrick Cantlay sont à leurs côtés après un 74 qui comportait quatre bogeys sur le neuf arrière.

Le tournoi revient à quatre balles samedi avec des quatuors à nouveau dans le tour final dimanche.