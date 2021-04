2:31



Retour sur le meilleur de l’action de la journée d’ouverture de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans, un événement par équipe sur le PGA Tour.

Jon Rahm et Ryan Palmer ont pris un bon départ pour leur défense du titre de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans pour se retrouver à trois coups de la première avance au TPC Louisiana.

Les champions de 2019 ont cardé un aigle et cinq birdies au format quatre balles pour obtenir un combiné de moins de 65 ans et se classer 16e, alors que le duo norvégien Viktor Hovland et Kristoffer Ventura partageait la première place avec le duo américain Scott Stallings et Brice Garnett.

Cameron Champ et Tony Finau sont l’une des sept équipes à un tir hors du rythme, tandis que Xander Schauffele et Patrick Cantlay sont deux derrière et se remettent d’un départ lent à deux birdie huit de leurs 12 derniers trous.

Tony Finau est toujours à la recherche d’un premier titre du PGA Tour depuis l’Open de Porto Rico 2016

Aucune des 80 équipes n’est au-dessus de la normale après la journée d’ouverture au TPC Louisiana, où les joueurs joueront à quatre lors du deuxième tour vendredi avant de jouer un autre tour de chaque format au cours du week-end.

Ventura a enregistré sept des dix birdies faits entre lui et Hovland pour fixer l’objectif du club house, seulement pour Garnett et Stallings de se déplacer à leurs côtés avec sept birdies dans un tronçon de neuf trous.

Viktor Hovland s’est associé à Kristoffer Ventura pour inscrire un combiné de moins de 10 ans 62

« Nous avons essentiellement eu deux chances de birdie sur chaque trou et entre le milieu et l’arrière du tour, le putter de Kris s’est réchauffé », a déclaré Hovland. « C’était cool à regarder. Nous venons de jouer au golf vraiment solide. »

En commençant au neuf arrière, Finau est monté et descendu du bunker du greenside pour profiter de la normale cinq 11e et a percé un birdie de 10 pieds au 13e, alors que Champ faisait trois birdies dans un tronçon de quatre trous du 15 au voir la paire tourner en 31.

Finau a drainé un 20 pieds au premier et Champ a percé à une distance similaire au suivant, le n ° 12 mondial affichant alors des gains consécutifs à partir du septième pour les placer dans une des premières.

Le duo de Louis Oosthuizen avec Charl Schwartzel et l’équipe entièrement australienne de Cameron Smith avec Marc Leishman sont également dans le groupe avec neuf sous, tandis que le duo anglais Tyrrell Hatton et Danny Willett sont trois derrière après avoir uni leurs forces pour poster un sept-moins de 65 ans.

2:16 Danny Willett et Tyrrell Hatton réfléchissent à un début encourageant de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans et répondent à une série de questions sur eux-mêmes! Danny Willett et Tyrrell Hatton réfléchissent à un début encourageant de la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans et répondent à une série de questions sur eux-mêmes!

«J’avais les pars couverts sur la plupart des trous et il avait les birdies couverts», a déclaré Leishman. «J’étais là sur quelques trous quand il a fait des bogeys, et de même, les trous sur lesquels j’ai eu du mal, il était là. C’était génial de jouer avec quelqu’un qui a un putter chaud et de se mettre en bonne position sur à peu près tous les trous. «

Un aigle de 40 pieds au dernier par cinq de Justin Rose l’a soulevé, lui et Henrik Stenson, dans l’embouteillage sur sept sous, avec Rahm drainant un birdie de 40 pieds au 14e et ramassant un tir au 18e pour le garder lui et Palmer. en contact avec ceux qui sont en haut du classement.

Un aigle de 40 pieds au dernier par cinq de Justin Rose l'a soulevé, lui et Henrik Stenson, dans l'embouteillage sur sept sous, avec Rahm drainant un birdie de 40 pieds au 14e et ramassant un tir au 18e pour le garder lui et Palmer. en contact avec ceux qui sont en haut du classement.